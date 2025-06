In westeuropäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Finnland wird Schönheit besonders häufig mit positiven Eigenschaften wie Kompetenz oder Intelligenz assoziiert. IMAGO/imagebroker/Unai Huizi (Symbolbild)

Attraktive Menschen seien im Beruf, bei der Partnerwahl oder im sozialen Umfeld erfolgreicher heisst es. Das gilt aber nicht in allen Kulturen. Manche assoziieren mit Schönheit eher Inkompetenz, Misstrauen oder Versagen.

Schönheit wird nach einer Sprachenstudie der Universität Mannheim in unterschiedlichen Kulturkreisen anders bewertet. Während in westlichen Ländern Schönheit als Spiegel von Stärke und Kompetenz gelte, gebe es in Teilen Osteuropas und Asiens hingegen negative Assoziationen etwa von Inkompetenz, Misstrauen oder Versagen, teilten die Forschenden mit.

Für die im Fachjournal «Scientific Reports» veröffentlichte Studie seien grosse Sprachmodelle in 68 Ländern assoziiert worden. Die Forschenden wollten nach eigenen Angaben herausfinden, wie eng Begriffe wie «schön» oder «hübsch» mit positiven Eigenschaften wie «erfolgreich» verknüpft sind – und wie diese Assoziationen je nach Kultur variieren.

Die zentrale Erkenntnis sei, dass der auch als «Schönheitsprämie» bezeichnete Vorteil attraktiver Menschen im Beruf, bei der Partnerwahl oder im sozialen Umfeld weltweit verbreitet sei. Dieser Vorteil sei aber keineswegs überall gleich ausgeprägt. «Unsere Methode erlaubt es erstmals, kulturelle Muster in der Wahrnehmung von Schönheit automatisiert und vergleichend zu erfassen», erklärte Studienautor Wladislaw Mill.

Gründe unklar

In westeuropäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Finnland werde demnach Schönheit in Sprachmodellen besonders häufig mit positiven Eigenschaften wie Kompetenz, Intelligenz oder Vertrauenswürdigkeit assoziiert. Einen ähnlichen Effekt gebe es auch in Ländern wie dem ostafrikanischen Somalia.

Anders sehe es aber beispielsweise in Rumänien oder in einigen asiatischen Ländern wie Vietnam aus. Hier werde Schönheit deutlich seltener mit solchen statusorientierten Eigenschaften verknüpft. Die Menschen dort schienen nach den Sprachmodellen sogar negative Ansichten über Schönheit zu haben. Warum in manchen Kulturen anscheinend Schönheit eher ein Vorteil ist als in anderen, bleibe jedoch unklar.