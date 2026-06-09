Der Schwarzstorch, hier in einem Zoogehege, ist ein scheuer Waldbewohner. (Symbolbild) Keystone

Der Schweiz ist eine neue Brutvogelart hinzugekommen: Erstmals wurde ein brütendes Schwarzstorch-Paar mit Nachwuchs nachgewiesen. Die seltenen Vögel ziehen im Kanton Waadt derzeit drei Jungtiere auf – ein historischer Fund für die Schweizer Vogelwelt.

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Die Schweiz zählt eine neue Brutvogelart: den Schwarzstorch (Ciconia nigra). Der Biologe Lionel Maumary entdeckte Anfang Juni im Kanton Waadt ein Nest der seltenen Vogelart. Das Brutpaar zieht derzeit drei Jungvögel auf, die rund zwei Wochen alt sind.

«Für mich ist diese Entdeckung der Abschluss von neun Jahren erfolgloser Suche», schrieb Maumary, Präsident des Ornithologischen Kreises Lausanne, auf der Plattform oiseaux.ch. Zuvor hatte bereits die Zeitung «24 Heures» über die Entdeckung berichtet.

Bereits seit 2018 vermuteten Ornithologen, dass der Schwarzstorch in den Wäldern des Kantons Waadt sowie im Nordosten der Schweiz brütet. Der definitive Nachweis gelang jedoch erst am 15. Mai 2026, als ein Altvogel gezielt in einen Waldrand im Kanton Waadt einflog.

Das Nest selbst entdeckte Maumary erst drei Wochen später, am 7. Juni. Aus Gründen des Artenschutzes wird dessen genauer Standort nicht bekannt gegeben.

Der Schwarzstorch brütet auf der Iberischen Halbinsel sowie in einem Verbreitungsgebiet, das von Mitteleuropa bis nach China und Korea reicht. Er bevorzugt ausgedehnte, ungestörte Laub- und Mischwälder mit Flüssen, Lichtungen, Weihern und Seen. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Wasserinsekten, kleinen Fischen und Amphibien.

Mit dem nun bestätigten Brutnachweis gehört der Schwarzstorch offiziell zu den Brutvogelarten der Schweiz.