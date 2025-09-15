  1. Privatkunden
Bundesrat will US-Importe erlauben Harmloses Poulet oder chemische Gefahr – was wirklich hinter dem Chlorhuhn steckt

Sven Ziegler

15.9.2025

Was ist erlaubt? Poulets in einem Schlachthof. (Symbolbild)
Was ist erlaubt? Poulets in einem Schlachthof. (Symbolbild)
KEYSTONE

In den USA ist es Standard, in Europa verboten – und nun sorgt das Chlorhuhn auch in der Schweiz für Zündstoff. Doch was genau steckt hinter dem Begriff, wie funktioniert die Behandlung und wo liegen die Probleme?

Sven Ziegler

15.09.2025, 09:47

15.09.2025, 09:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Chlorhuhn bezeichnet Geflügel, das nach der Schlachtung mit einer Chlor-Lösung desinfiziert wird.
  • Während die USA diese Praxis erlauben, gilt in der EU und in der Schweiz ein Verbot.
  • Fachgremien sehen keine Gesundheitsgefahr, doch Kritiker warnen vor einem Abbau der Hygiene-Standards.
Mehr anzeigen

Das «Chlorhuhn» ist seit Jahren ein Reizwort in Handels- und Verbraucherdebatten. Gemeint ist Geflügel, das nach dem Schlachten mit einer wässrigen Chlordioxid-Lösung behandelt wird. Die Methode soll krankmachende Keime wie Salmonellen oder Campylobacter von der Oberfläche entfernen.

In der Schweiz erhält die Debatte neuen Schub, weil der Bundesrat im Zollstreit mit Washington signalisiert haben soll, gechlorte Poulets künftig zuzulassen. Während die US-Seite auf Unbedenklichkeit pocht, warnen hiesige Konsumentenschützer vor einem gefährlichen Dammbruch.

In den Vereinigten Staaten ist das «Chlorhuhn» oder «Chlor-Poulet» seit langem gängige Praxis. Dabei werden die Hühner in ein Chlorbad getaucht oder mit der Lösung besprüht. Anschliessend wird das Fleisch stark heruntergekühlt, um das Wachstum von Bakterien einzudämmen. Ganz keimfrei wird es dadurch jedoch nicht – erst beim Durchgaren auf mindestens 75 Grad Celsius werden alle Erreger zuverlässig abgetötet.

Brisantes Zugeständnis. Schweiz will Chlor-Poulets aus den USA zulassen

Brisantes ZugeständnisSchweiz will Chlor-Poulets aus den USA zulassen

In der Europäischen Union und in der Schweiz ist dieses Verfahren verboten. Die Behörden setzen stattdessen auf strenge Hygienevorgaben entlang der gesamten Produktionskette. Chemische Desinfektionen am Endprodukt sind nicht zugelassen.

Kritik an Chlorhühnern verschwindet nicht

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit kam in ihren Gutachten zwar zum Schluss, dass die eingesetzten Chlorverbindungen gesundheitlich unbedenklich seien. Die Rückstände lägen weit unter toxikologischen Grenzwerten. Dennoch bleiben Bedenken bestehen. 

Kritiker warnen, dass chemische Behandlungen Hygieneprobleme in vorgelagerten Produktionsschritten verschleiern könnten. Wenn Keime am Ende ohnehin weggewaschen würden, so die Befürchtung, verliere die gesamte Prozesskontrolle an Strenge.

Auch Konsumentenschützer verweisen auf die Symbolkraft des Chlorhuhns. Es stehe nicht nur für eine andere Produktionsweise, sondern für die grundsätzliche Frage, wie viel Chemie in der Lebensmittelherstellung erlaubt sein soll. Schon während der TTIP-Verhandlungen zwischen der EU und den USA wurde es zum Streitobjekt. Gegner sahen darin ein Einfallstor für weitere Chemikalien in der Nahrungskette.

Die US-Behörden halten dagegen, dass die Behandlung keine Gefahr darstelle. Nach dem Chlorbad werde das Fleisch mit Wasser abgespült, negative Folgen für Verbraucher seien nicht belegt. Fachleute verweisen zudem darauf, dass die Menge an Chlor, die beim Verzehr aufgenommen werde, deutlich geringer sei als beim Schlucken von Wasser im Schwimmbad.

Streller verzweifelt: «Es gibt doch keinen Begriff im Fussball, der Poulet-Flügel heisst!»

Streller verzweifelt: «Es gibt doch keinen Begriff im Fussball, der Poulet-Flügel heisst!»

Marco Streller zeichnet und gibt sein Bestes Kiko, den gesuchten Begriff zu erraten. In der Serie «Tscheggsch es?» macht der Ex-Profi den Comedian fit für die EM und lehrt ihn die wichtigsten Fussballbegriffe. Vorhang auf für Episode 5.

15.06.2021

