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Keine Hitzewelle Warum der Bund trotz 33 Grad nicht vor Hitze warnt

SDA

27.5.2026 - 09:01

Flussbaden im Mai: Momentan ist es aussergewöhnlich warm.
Flussbaden im Mai: Momentan ist es aussergewöhnlich warm.
Keystone

Die Schweiz erlebt derzeit den ersten grossen Hitzeschub des Jahres. Temperaturen von über 30 Grad wurden an mehreren Orten gemessen. Trotzdem spricht Meteoschweiz bislang nicht von einer offiziellen Hitzewelle.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

27.05.2026, 09:01

27.05.2026, 10:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trotz Temperaturen von über 30 Grad gilt die aktuelle Wetterlage offiziell noch nicht als Hitzewelle.
  • Entscheidend ist für Meteoschweiz nicht der Höchstwert am Nachmittag, sondern die durchschnittliche Temperatur über 24 Stunden.
  • Weil die Nächte bisher noch relativ kühl blieben, konnten sich Herz und Kreislauf ausreichend erholen.
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Die Schweiz hat bei Temperaturen von teilweise deutlich über 30 Grad den ersten Hitzeschub des Jahres erlebt. Von einer offiziellen Hitzewelle kann aber keine Rede sein.

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) spricht erst von einer Hitzewelle, wenn an mindestens drei Tagen in Folge eine Tagesmitteltemperatur von 25 Grad oder mehr erreicht wird. Wenn die Kriterien nur für eine maximale Zeitdauer von zwei Tagen erfüllt sind, wird dies als kurze Hitzeperiode bezeichnet.

Das entscheidende Wort ist Mitteltemperatur: Hier zählt der Durchschnitt von vollen 24 Stunden – inklusive der kühlen Nacht- und Morgenstunden. Auch wenn die Temperaturen den Tag über an vielen Messstationen auf über 30 Grad stiegen, wurde die offizielle Schwelle klar verfehlt.

Das sagen die Klimamodelle. Die Schweiz schwitzt schon im Mai – droht uns ein Hitzesommer 2026?

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So erreichten beispielsweise die Temperaturen an der Messstation Basel-Binningen am Dienstag 32.5 Grad. Die Tagesmitteltemperatur lag hingegen mit 24.2 Grad unter der 25-Grad-Schwelle. An der Messstation in Sion wurden am Dienstag sogar 33.9 Grad erreicht – auch hier lag aber die Tagesmitteltemperatur mit 24.7 Grad Celsius deutlich unter der Hitzewelle-Schwelle. An den Tagen davor war es noch etwas kühler.

Nächtliche Abkühlung hilft Kreislauf

Dass die Meteorologinnen und Meteorologen für Hitzewarnungen auf das 24-Stunden-Mittel schauen, hat einen medizinischen Grund. Für den menschlichen Körper und das Herz-Kreislauf-System ist nämlich nicht die kurzzeitige Hitze-Spitze am Nachmittag das grösste Problem. Entscheidend ist die Nacht: Bleibt es dann drückend schwül und warm, läuft der Körper permanent auf Hochtouren. Die Blutgefässe bleiben geweitet, der Puls hoch und der Schlaf ist wenig erholsam.

Weil es an diesem Pfingstwochenende nachts aber noch kräftig abkühlte, bekamen Herz und Kreislauf die dringend benötigte Erholungspause.

Hitzetage gab es schon früher im Jahr

Anders verhält es sich mit dem Begriff «Hitzetag». Damit ein Tag als Hitzetag in die Statistik eingeht, muss das Quecksilber die 30-Grad-Marke lediglich in seinem heissesten Moment knacken. Basel und Sion erlebten am Pfingstsonntag also per Definition Hitzetage, auch wenn es für die Hitzewelle noch nicht reichte.

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Dass es an Pfingsten so warm ist, sei «aussergewöhnlich, aber nicht rekordverdächtig», schrieb Meteoschweiz vergangene Woche in einem Blogbeitrag. So liegt der früheste Hitzetag noch ein Stück weiter zurück im Kalender. So wurde sowohl an der Station Basel-Binningen (im Jahr 1945) als auch in Sion (im Jahr 1958) der früheste Hitzetag bereits an einem 10. Mai registriert. Der früheste Hitzetag in der gesamten Schweiz wurde im Jahr 2011 in Lugano bereits am 8. April registriert.

Im langfristigen Durchschnitt wird der erste Hitzetag im Schweizer Flachland aber erst im Juni erreicht – in Sion üblicherweise am 7. Juni und in Basel-Binningen am 9. Juni.

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