Ein Helikopter der Schweizer Luftwaffe vom Typ Cougar AS532 mit der Kennung T-340 beim Einsatz von Flares auf der Berner Axalp. imago images/Björn Trotzki

Schweizer Helikopter-Pilot*innen gehen ins Trainingslager nach Frankreich: Die Armee will mit dem Cougar in Solenzara das Schiessen üben.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Armee übt vom 15. bis zum 22. Mai in Solenzara in Frankreich das Schiessen aus dem Helikopter Cougar.

Weil das Training mit scharfen Waffen hierzulande kaum möglich ist, setzt die Schweiz auf Kooperationen mit dem Ausland. Mehr anzeigen

Die Schweizer Armee trainiert das Schiessen aus Helikoptern in Frankreich. Wegen beschränkter Möglichkeiten im Inland und zur Stärkung der internationalen Kooperation finden solche Übungen im Ausland statt. Dies soll die Verteidigungsfähigkeit verbessern.

Die Übung finde vom 15. bis 22. Mai 2026 in Solenzara (F) statt, teilte die Armee am Freitag mit. Dabei komme ein Helikopter vom Typ Cougar zum Einsatz. Ziel des Trainings sei es, das Schiessen auf fliegende Ziele zu trainieren und die entsprechenden Einsatzverfahren zu überprüfen.

Das Schiessen mit Langwaffen aus einem Helikopter sei besonders komplex. Einerseits wegen der instabilen Plattform des Helikopters, andererseits wegen wechselnder Windverhältnisse.

Training in der Schweiz kaum möglich

Das Training unterliege deshalb strengen Vorschriften und erfordere hohe Sicherheitsanforderungen. Es werde nur in speziell dafür freigegebenen Gebieten mit klar definierten Sicherheitszonen durchgeführt.

Die Luftwaffe könne solch komplexe Trainings im Inland nur beschränkt durchführen. Geografische, luftraumtechnische und operationelle Rahmenbedingungen seien die Ursache dafür. Der Bundesrat habe zudem im Jahr 2024 beschlossen, die internationale militärische Kooperation gezielt zu intensivieren.

Diese ermöglichten es der Armee, diese Einschränkungen zu kompensieren. Die Armee profitiere von den Erfahrungen, Verfahren und Standards internationaler Partner. Zudem werde die Interoperabilität mit Partnerstreitkräften gestärkt und die Einsatzbereitschaft unter realitätsnahen Bedingungen weiterentwickelt.