Marco Sieber aus Kirchberg BE wurde von der Europäischen Weltraumagentur ESA aus über 22500 Astronauten-Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt. Keystone

Der Schweizer Astronaut Marco Sieber hat seine Probezeit bestanden. Zweifel an seinem Entschluss, Astronaut zu werden, hatte er in den ersten sechs Monaten der einjährigen Astronauten-Grundausbildung keine, wie er zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

«Es ist aber schwierig, so weit weg von zuhause, von Freunden und Familie, zu sein», sagte Sieber. Seit April wird der 34-jährige aus Kirchberg BE im Ausbildungszentrum der Europäischen Weltraumagentur (ESA) in Köln für Einsätze im All trainiert.

In ein paar Jahren soll es für Sieber noch viel weiter weg gehen: Nach Abschluss der Grundausbildung werden die neuen Astronautinnen und Astronauten einer Mission zugeteilt. Der Rest der Ausbildung wird auf spezifische Missionsaufgaben zugeschnitten.

Genaueres sei bisher nicht entschieden. «Mein erster Flug zur Internationalen Raumstation ISS wird voraussichtlich zwischen 2026 und 2030 stattfinden», sagte Sieber. Damit wird er der zweite Schweizer sein, der ins All fliegt. Er wurde für die Astronauten-Ausbildung aus 22'500 Anwärtern ausgewählt.

ceel, sda