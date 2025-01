Die Umlaufbahn des neu entdeckten Exoplaneten HD 20794 d pendelt zwischen der habitablen und nicht habitablen Zone (grün). Keystone

Ein internationales Forschungsteam mit Schweizer Beteiligung hat einen neuen Exoplaneten mit einer besonderen Eigenschaft entdeckt. Nach Angaben der Universität Genf erlaubt der neu entdeckte Planet, neue Hypothesen über ausserirdisches Leben zu testen.

Denn der Planet mit dem Namen HD 20794 d pendelt auf seiner elliptischen Umlaufbahn um seine Sonne zwischen der habitablen und nicht habitablen Zone, wie die Universität Genf am Dienstag mitteilte. Als habitable Zone gilt der Bereich um einen Stern, in dem flüssiges Wasser theoretisch existieren könnte. Ein Nachweis zur Entdeckung wurde am Dienstag in der Fachzeitschrift «Astronomy & Astrophysics» veröffentlicht.

Diese Konfiguration sei für Astronominnen und Astronomen besonders interessant, um Hypothesen über die Bewohnbarkeit eines Planeten zu testen, so die Universität.

Bei HD 20794 d handelt es sich um eine sogenannte Supererde, also um einen felsigen Planeten, der grösser ist als die Erde. Er ist Teil eines 19,7 Lichtjahre von uns entfernten Sonnensystems, das zwei weitere Planeten enthält. Für Astronominnen und Astronomen gilt diese Entfernung als nah. Diese Nähe macht es laut der Universität Genf einfacher, den Planeten zu untersuchen.

Resultat von 20 Jahren Forschung

Die Entdeckung des Exoplaneten wurde laut der Universität Genf durch Daten ermöglicht, die während der letzten 20 Jahre mit verschiedenen Teleskopen gesammelt wurden.

Exoplaneten sind Planeten, die ausserhalb unseres Sonnensystems existieren und um andere Sterne kreisen. Seit der Entdeckung des ersten Exoplaneten im Jahr 1995, für welche Michel Mayor und Didier Queloz im Jahr 2019 den Physiknobelpreis erhielten, haben Astronominnen und Astronomen mehr als 7000 Exoplaneten entdeckt.