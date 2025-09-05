  1. Privatkunden
Kolonialgeschichte Schweizer Museen mit tausenden menschlichen Überresten aus Kolonien

SDA

5.9.2025 - 12:40

Obwohl die Schweiz selbst nie Kolonien besass, befinden sich in Schweizer Museen und Sammlungen tausende menschlicher Überreste aus allen Teilen der Welt, darunter viele Schädel. (Archivbild)
Obwohl die Schweiz selbst nie Kolonien besass, befinden sich in Schweizer Museen und Sammlungen tausende menschlicher Überreste aus allen Teilen der Welt, darunter viele Schädel. (Archivbild)
Keystone

Obwohl die Schweiz selbst keine Kolonien besass, verfügen die Museen und Sammlungen im Land über tausende menschlicher Überreste, die in einem kolonialen Zusammenhang erworben wurden. Dies ergab eine Auswertung der Universität Lausanne.

Keystone-SDA

05.09.2025, 12:40

Mindestens 4175 menschliche Überreste liegen derzeit in der Schweiz, überwiegend Schädel, die in einem kolonialen Zusammenhang erworben wurden. Dies geht aus einem Bericht der Universität Lausanne hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Er basiert auf einem Fragebogen vom Jahr 2023 an 34 Museen, auf den 26 Museen und Sammlungen geantwortet haben.

Demnach ist so gut wie nichts darüber bekannt, wer diese Überreste erworben hat, wie und unter welchen Umständen dies geschah und wie sie in die Schweiz gelangten. Die meisten dieser Skelett-Teile befinden sich in Sammlungen in Basel und Zürich.

Schweizer in allen Kolonialgebieten

Während menschliche Überreste, die heute noch in Institutionen ehemaliger Kolonialmächte aufbewahrt werden, aus deren ehemaligen Kolonien zu stammen scheinen, besitzen Schweizer Sammlungen menschliche Überreste aus allen Teilen der Welt, wie der Bericht festhält. Dies zeige, dass die Schweiz institutionell mit allen Kolonialreichen verbunden war und dass Schweizerinnen und Schweizer direkt oder indirekt in praktisch allen Kolonien tätig waren.

Obwohl die Schweiz keine formellen Kolonien hatte, seien ihre Forschungs-, Sammlungs- und Konservierungseinrichtungen seit der Kolonialzeit oft Drehscheiben für den internationalen Austausch von Objekten, Daten oder wissenschaftlichen Theorien weit über die politischen und sprachlichen Grenzen der ehemaligen Kolonialmächte hinaus gewesen. Diese Geschichte sei jedoch immer noch zu wenig erforscht, beklagen die Autoren des Berichts.

Unterstützung für Provenienzforschung

Sie empfehlen, dass das Bundesamt für Kultur seine Unterstützung für die Provenienzforschung – die Erforschung der Herkunft – zu menschlichen Überresten ausweitet und deutlich sichtbar macht.

Weiter wird die Einrichtung einer öffentlich zugänglichen Plattform empfohlen, auf der sich Menschen leicht darüber informieren können, ob sich die Überreste ihrer Vorfahren in Schweizer Sammlungen befinden.

Bereits im Jahr 2007 hatte die Uno-Vollversammlung die Rechte indigener Völker auf Zugang zu den Überresten ihrer Vorfahren bekräftigt und darauf, selbstbestimmt über diese verfügen zu dürfen.

