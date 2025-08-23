In der Welt der Autolackierungen sind neutrale Töne wie Grau, Schwarz und Weiss seit Jahren führend. Diese Vorliebe zeigt sich nicht nur in der Schweiz, sondern auch international, weiss «20 Minuten».
Eine aktuelle Studie, die Neuwagenverkäufe in mehreren europäischen Ländern analysiert, bestätigt diesen Trend: 70 Prozent der Autos werden in diesen Farben bestellt. Blau und Rot sind die beliebtesten bunten Farben, machen jedoch nur einen kleinen Teil der Bestellungen aus.
Die Gründe für diese Farbpräferenzen sind vielfältig. Einerseits spielt der Wiederverkaufswert eine entscheidende Rolle, da Autos in auffälligen Farben oft schwerer zu verkaufen sind. Andererseits werden neutrale Farben mit Professionalität und Sicherheit assoziiert.
78 Prozent Neuwagen in Grau, Schwarz oder Weiss
Zudem sind bunte Lackierungen oft mit zusätzlichen Kosten verbunden, während neutrale Farben häufig ohne Aufpreis erhältlich sind. In der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Bild. Laut dem Bundesamt für Strassen ASTRA waren 2024 fast 78 Prozent der Neuwagen in Grau, Schwarz oder Weiss lackiert.
Victoria Fislage von BASF Coatings erklärt, dass Grau aufgrund seiner Eleganz an Beliebtheit gewinnt, während traditionelle Farben wie Weiss und Schwarz etwas an Boden verlieren. Bei den bunten Farben führt Blau, gefolgt von Rot, während andere Farben kaum vertreten sind.
Auch weltweit sind neutrale Farben gefragt, wie der «Color Report for Automotive OEM Coatings» von BASF Coatings zeigt. Besonders in der EMEA-Region ist der Anteil dieser Farben in den letzten Jahren gestiegen. Beige hat seinen Marktanteil fast verdoppelt, da es Ruhe und Raffinesse vermittelt. In einigen Regionen sind jedoch auch kräftige Farben wie Gelb und Grün im Kommen, insbesondere bei Elektroautos.
Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus
Am Donnerstag, etwa 2000 Jahre später, wurden in der ägyptischen Stadt Alexandria Unterwasserruinen der versunkenen Stadt Canopus geborgen. Im Video erfährst du, wieso die Stadt versank.
22.08.2025
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.
18.08.2025
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand
Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.
15.08.2025
Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand