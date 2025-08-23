Parkierte Autos am Klöntalersee GL am 9. August 2025: Ein Blau sticht unter den neutralen Farben hervor. KEYSTONE

In der Schweiz dominieren bei Neuwagenkäufen neutrale Farben wie Grau, Schwarz und Weiss, während bunte Lackierungen nur eine untergeordnete Rolle spielen.

In der Welt der Autolackierungen sind neutrale Töne wie Grau, Schwarz und Weiss seit Jahren führend. Diese Vorliebe zeigt sich nicht nur in der Schweiz, sondern auch international, weiss «20 Minuten».

Eine aktuelle Studie, die Neuwagenverkäufe in mehreren europäischen Ländern analysiert, bestätigt diesen Trend: 70 Prozent der Autos werden in diesen Farben bestellt. Blau und Rot sind die beliebtesten bunten Farben, machen jedoch nur einen kleinen Teil der Bestellungen aus.

Die Gründe für diese Farbpräferenzen sind vielfältig. Einerseits spielt der Wiederverkaufswert eine entscheidende Rolle, da Autos in auffälligen Farben oft schwerer zu verkaufen sind. Andererseits werden neutrale Farben mit Professionalität und Sicherheit assoziiert.

78 Prozent Neuwagen in Grau, Schwarz oder Weiss

Zudem sind bunte Lackierungen oft mit zusätzlichen Kosten verbunden, während neutrale Farben häufig ohne Aufpreis erhältlich sind. In der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Bild. Laut dem Bundesamt für Strassen ASTRA waren 2024 fast 78 Prozent der Neuwagen in Grau, Schwarz oder Weiss lackiert.

Victoria Fislage von BASF Coatings erklärt, dass Grau aufgrund seiner Eleganz an Beliebtheit gewinnt, während traditionelle Farben wie Weiss und Schwarz etwas an Boden verlieren. Bei den bunten Farben führt Blau, gefolgt von Rot, während andere Farben kaum vertreten sind.

Auch weltweit sind neutrale Farben gefragt, wie der «Color Report for Automotive OEM Coatings» von BASF Coatings zeigt. Besonders in der EMEA-Region ist der Anteil dieser Farben in den letzten Jahren gestiegen. Beige hat seinen Marktanteil fast verdoppelt, da es Ruhe und Raffinesse vermittelt. In einigen Regionen sind jedoch auch kräftige Farben wie Gelb und Grün im Kommen, insbesondere bei Elektroautos.