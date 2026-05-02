Schwermetall in Haferflocken – landet Gift in unserem Frühstück?

Haferflocken sind besonders zum Frühstück beliebt. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Cadmium im Frühstück: Eine aktuelle Untersuchung zeigt, wie verbreitet das Schwermetall in Getreideprodukten ist. Für die Schweiz fehlen bislang klare Daten zur Situation.

Valérie Passello Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Test in Frankreich wurden in allen untersuchten Haferflockenproben Spuren des giftigen Schwermetalls Cadmium gefunden.

Cadmium kann bei langfristiger Aufnahme schwere gesundheitliche Schäden verursachen und gelangt über Böden und Landwirtschaft in die Nahrungskette.

Auch in der Schweiz könnte eine ähnliche Belastung bestehen, doch es fehlen umfassende Daten zur genauen Einschätzung. Mehr anzeigen

Der Test, den das französische Verbrauchermagazin «60 Millions de Consommateurs» durchgeführt hat, gibt Anlass zur Sorge geben: Von 12 untersuchten Haferflockenproben – sowohl aus biologischem als auch aus konventionellem Anbau – enthielten alle Spuren von Cadmium. Dabei handelt es sich um ein gesundheitsgefährdendes Schwermetall.

Dieses Schwermetall kommt natürlicherweise im Boden vor. Cadmium gilt als krebserregend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend. Bei längerer Exposition, selbst in geringen Dosen über die Nahrung, führt Cadmium zu Nierenschäden, die langfristig zu Nierenversagen und Knochenbrüchigkeit führen können. Weitere unerwünschte Wirkungen wurden ebenfalls festgestellt, insbesondere auf die neurologische Entwicklung und das Herz-Kreislauf-System.

Darüber hinaus tragen laut der französischen Behörde für Gesundheitsrisiken (Anses) landwirtschaftliche Aktivitäten – insbesondere der Einsatz von Phosphatdüngern – sowie industrielle Aktivitäten dazu bei, dass Cadmium in der Umwelt in zunehmendem Masse vorkommt.

Und genau da liegt das Problem: Cadmium dringt leicht in die Wurzeln von Getreidepflanzen ein und kontaminiert so die Nahrungskette. Ein Teil der französischen Bevölkerung sei sogar einer übermässigen Cadmiumbelastung ausgesetzt, schätzt Anses.

Und in der Schweiz?

In der Schweiz fehlen laut dem Westschweizer Konsumentenverband FRC Daten, um eine Bestandsaufnahme der Cadmiumbelastung der Böden vorzunehmen. Eine Studie aus dem Jahr 2023 schätzte, dass die Bevölkerung in der Schweiz einer ebenso hohen Cadmiumbelastung ausgesetzt seien wie die Deutschen oder Italiener.

Zudem stellte das Bundesamt für Umwelt im Juli 2025 fest, dass die Cadmiumkonzentration in den Schweizer Böden «über alle Standorte hinweg einen allgemeinen Rückgang» aufweise.

FRC gibt an, die Bundesbehörden in dieser Angelegenheit in der Hoffnung auf umfassendere Daten angefragt zu haben: «Angesichts der in Frankreich beschriebenen Quellen und Übertragungswege ist es unwahrscheinlich, dass die Schweiz gegenüber dem Problem des Cadmiums in Lebensmitteln und Böden völlig immun ist», heisst es vom Verband. Es sei aber derzeit unmöglich, das Ausmass der Situation zu erfassen: «Es fehlen die Daten, und die Mittel, die deren Erhebung ermöglicht hätten, wurden gestrichen.»