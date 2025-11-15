  1. Privatkunden
Massentod unter Robben Seeelefanten im Südatlantik sterben an Vogelgrippe

dpa

15.11.2025 - 22:53

Seeelefanten im Südatlantik sterben an Vogelgrippe - Gallery
Seit 2022 grassiert die grösste je dokumentierte Vogelgrippewelle.

Seeelefanten im Südatlantik sterben an Vogelgrippe - Gallery. Das besonders krankheitserregende H5N1-Virus befällt vor allem Vögel.

Bild: dpa

Das Virus wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden.

Seeelefanten im Südatlantik sterben an Vogelgrippe - Gallery
Dem stark krankmachenden H5N1-Virus sind in Südgeorgien viele weibliche Seeelefanten zum Opfer gefallen. Wissenschaftler befürchten, dass dies die Stabilität der gesamten Population gefährden könnte.

DPA

15.11.2025, 22:53

15.11.2025, 22:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Vogelgrippe-Virus ist nicht nur für Wildvögel und Geflügel gefährlich, sondern auch für Säugetiere.
  • In Südgeorgien sind viele weibliche Seeelefanten dem H5N1-Virus zum Opfer gefallen.
  • Die Zahl der weiblichen Seeelefanten im gebärfähigen Alter sei in den drei grössten Kolonien des Archipels um 47 Prozent gesunken.
Mehr anzeigen

Der jüngsten Vogelgrippe-Epidemie sind im Südatlantik Tausende Seeelefanten zum Opfer gefallen. Zwischen 2022 und 2024 könnte die Population geschlechtsreifer weiblicher Seeelefanten auf der Inselgruppe Südgeorgien um fast die Hälfe zurückgegangen sein, wie es in einer im Fachmagazin «Communications Biology» veröffentlichten Studie heisst.

So sei die Zahl der weiblichen Seeelefanten im gebärfähigen Alter in den drei grössten Kolonien des Archipels um 47 Prozent gesunken. Hochgerechnet auf die gesamte Population auf der Inselgruppe schätzen die Autoren um den britischen Meeresbiologen Connor Bamford, dass in der Brutsaison 2024 etwa 53’000 Weibchen fehlten.

Mögliche Folgen auf Stabilität der Gesamtpopulation

Südgeorgien liegt knapp 2000 Kilometer östlich der Südspitze von Argentinien und ist einer der wichtigsten Lebensräume für den südlichen Seeelefanten. Zu Ende des Winters auf der Südhalbkugel kommen die sonst einzelgängerischen Seeelefanten an den Stränden der Inselgruppe zusammen, um ihre Jungen zur Welt zu bringen und sich erneut zu paaren. 

Die stark dezimierte Zahl geschlechtsreifer weiblicher Seeelefanten dürfte nach Einschätzung der Forscher negative Auswirkungen auf die Stabilität der Gesamtpopulation haben. 

Seit 2022 grassiert die grösste je dokumentierte Vogelgrippewelle, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Das hochpathogene – also besonders krankheitserregende – H5N1-Virus befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden. In Südamerika fielen Tausende Robben und Seelöwen dem Erreger zum Opfer. So ging die Population weiblicher Seeelefanten auf der argentinischen Halbinsel Valdés um 67 Prozent zurück.

Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten

Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten

Laut dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut ist es auch möglich, dass sich Säugetiere mit dem Virus infizieren. Besonders Freigänger-Katzen sind gefährdet.

15.11.2025

