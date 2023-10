Die Feuerkranz-Sonnenfinsternis wird in Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika zu sehenn sein. Bild: imago stock&people

Millionen Menschen in Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika können am Samstag eine seltene Feuerkranz-Sonnenfinsternis bewundern. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne, der äussere Rand unseres Heimatsterns bleibt aber sichtbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag werden Teile der Welt Zeuge einer eindrucksvollen ringförmigen Sonnenfinsternis.

Menschen in Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika können das seltene Spektakel am Himmel bewundern.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich der Mond zentral vor die Sonne schiebt, in diesem Moment aber einen vergleichsweise grossen Abstand zur Erde hat. Mehr anzeigen

Am ausgeprägtesten werde diese – auch ringförmig genannte – Sonnenfinsternis vor allem in Teilen der US-Bundesstaaten Oregon, Nevada, Utah, Arizona, New Mexiko und Texas sowie in Teilen von Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien sein, teilte die US-Raumfahrtagentur Nasa vorab mit.

Das Ereignis findet nach deutscher Zeit im Verlauf des Samstagabends statt. Die Sichtbarkeit wandert von Nordwesten nach Südosten über den amerikanischen Kontinent. Über Panama wird die maximale Dauer der ringförmigen Phase von fünf Minuten und 17 Sekunden erreicht. In ganz Europa bleibt diese Sonnenfinsternis auch in ihren partiellen Phasen unbeobachtbar.

Im April 2024 ist für Teile von Nordamerika auch wieder eine totale Sonnenfinsternis angekündigt.

SDA