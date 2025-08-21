Seltenes Mond-Ereignis befeuert Endzeit-Spekulationen

Am Samstag ist ein seltener Schwarzer Mond zu sehen. NASA

Am 23. August tritt ein sogenannter Schwarzer Mond auf. Das seltene Himmelsereignis sorgt für besonders dunkle Nächte, regt astrologische Deutungen an und bietet ideale Bedingungen, die Milchstrasse zu beobachten.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 23. August 2025 erscheint ein Schwarzer Mond, der dritte Neumond einer Jahreszeit.

Astrologen sehen darin ein Symbol für Neuanfang, während Astronomen nüchtern bleiben.

Durch die Dunkelheit eignet sich die Nacht besonders gut zur Beobachtung der Milchstrasse. Mehr anzeigen

Was ist ein Schwarzer Mond?

In der Nacht auf den 23. August zeigt sich ein seltenes astronomisches Phänomen: der sogenannte Schwarze Mond. Dabei handelt es sich um den dritten Neumond innerhalb einer Jahreszeit mit vier Neumonden. Sichtbar ist er nicht, da der Mond zwischen Erde und Sonne steht und seine beleuchtete Seite von uns abgewandt ist.

Das seltene Ereignis weckt sowohl bei Sternenguckern als auch bei Astrologen Interesse. Während die Wissenschaft betont, dass es sich um ein normales Nebenprodukt des 29,5-tägigen Mondzyklus handelt, interpretieren Astrologen den Schwarzen Mond als Symbol für einen Neustart – eine günstige Zeit, um persönliche Ziele zu setzen oder Veränderungen einzuleiten.

Klarer Vorteil für Fotografen

Auch biblische Deutungen finden sich in Online-Diskussionen, wie die Tamedia-Zeitungen berichtet. Manche Beobachter verweisen auf die Stelle Markus 13:24 («Die Sonne wird sich verfinstern, und der Mond wird seinen Schein verlieren»). Astronomen warnen jedoch vor übertriebenen Endzeit-Spekulationen.

Für Hobbyastronomen und Fotografen bietet der Schwarze Mond hingegen einen klaren Vorteil: Ohne Mondlicht ist der Himmel besonders dunkel, wodurch die Milchstrasse und andere Sterne deutlich sichtbarer sind. Der exakte Zeitpunkt des Neumonds ist am Samstag um 08.06 Uhr Schweizer Zeit.

Wann gibt es den nächsten Schwarzen Mond? Der nächste Schwarze Mond wird erst am 20. August 2028 erwartet.

Danach gibt es mehrere Jahre ohne, bevor 2033 gleich drei dieser seltenen Phasen auftreten. Mehr anzeigen

Mehr aus dem Weltraum