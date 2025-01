Seltenes Naturspektakel entzückt Besucher nahe Schweizer Grenze

«Schneepfannkuchen» haben sich auf dem Lac des Rousses gebildet. AFP

Auf dem Lac des Rousses im französischen Jura hat sich ein seltenes Naturphänomen gezeigt: Runde Schneescheiben, auch bekannt als «Pancake Snow», ziehen Besucher aus nah und fern an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Runde Schneescheiben entstehen durch Wind und Reif auf gefrorenen Seen.

Der Lac des Rousses im französischen Jura zeigt dieses Spektakel besonders eindrucksvoll.

Auf dem zugefrorenen Lac des Rousses im französischen Jura nahe der Schweizer Grenze hat sich ein seltenes Naturschauspiel ereignet: kreisförmige Schneescheiben, die wie kleine, perfekt geformte Pfannkuchen aussehen. Das Phänomen zieht derzeit Naturfreunde und Fotografen gleichermassen an.

Damit diese aussergewöhnlichen Gebilde entstehen, müssen spezielle Bedingungen herrschen. Die Lokalzeitung «Voix du Jura» erklärt: Eiskalte Luft, eine vollständig gefrorene Seeoberfläche und ein leichter Wind sind erforderlich. Der Wind treibt Schnee über die glatte Eisfläche, wo sich dieser an kleinen Hindernissen wie Ästen, Eisbrocken oder anderen Unebenheiten sammelt. Mit der Zeit entsteht eine Schicht aus Reif, die die runden Schneescheiben formt.

Auch aus Kanada bekannt

In Kanada sind diese Schneescheiben als «Pancake Snow» bekannt und treten typischerweise auf den grossen Seen auf. Doch auch auf dem Lac des Rousses, der auf einer Höhe von 1075 Metern liegt und etwa 22 Meter tief ist, wurde das Phänomen in der Vergangenheit bereits beobachtet. Laut dem französischen Fernsehsender TF1 sind die Scheiben in diesem Jahr jedoch besonders gross und zahlreich.

Das seltene Schauspiel lockt zahlreiche Menschen an. «Ich hatte die Bilder im Internet gesehen. Wir dachten, es wäre schön, sie selbst zu erleben», sagte eine Eisläuferin im Interview mit TF1. Die harmonische Kombination aus Schnee, Eis und Licht schaffe «eine fast magische Atmosphäre», die Besucher staunen lässt.