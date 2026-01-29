  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Landwirtschaft/Agrar Sieben neue Rebsorten sollen Pestizide im Weinbau massiv reduzieren

SDA

29.1.2026 - 16:16

Jean-Sébastien Reynard von Agroscope präsentierte am Dienstag im Forschungszentrum in Pully VD die Weinflaschen mit sieben neuen Rebsorten. Die Rebsorten wurden im Vorfeld der Fachmesse Agrovina in Martigny vom Donnerstag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Jean-Sébastien Reynard von Agroscope präsentierte am Dienstag im Forschungszentrum in Pully VD die Weinflaschen mit sieben neuen Rebsorten. Die Rebsorten wurden im Vorfeld der Fachmesse Agrovina in Martigny vom Donnerstag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Keystone

Nach 17 Jahren Züchtungsarbeit hat Agroscope sieben neue Rebsorten vorgestellt. Sie sind resistent gegen die wichtigsten Pilzkrankheiten und haben eine hohe önologische Qualität.

Keystone-SDA

29.01.2026, 16:16

Die neuen Sorten sollen den Einsatz von Pestiziden deutlich senken, wie die Forschungsanstalt Agroscope am Donnerstag an der Weinbau-Fachmesse Agrovina in Martigny VS vor den Medien erklärte. Zudem sollen sie den Weinbau besser auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten.

Die vier weissen und drei roten Sorten heissen Forisia, Elaris, Orellis, Damona, Valpesia, Dioniso und Taranis. Ihr gemeinsames Merkmal ist eine genetisch verankerte Widerstandsfähigkeit gegen Falschen und Echten Mehltau, zwei der bedeutendsten Pilzkrankheiten im europäischen Weinbau.

Während deren Bekämpfung bislang sechs bis zehn Pflanzenschutzbehandlungen pro Jahr erfordert, kommen die neuen Reben mit ein bis zwei Anwendungen aus. Das entspricht einer Reduktion von über 80 Prozent.

Erreicht wurde dies durch die sogenannte Gen-Pyramidisierung. Dabei werden mehrere Resistenzgene in einer Rebe kombiniert, was sie robuster gegenüber den Anpassungsmechanismen der Krankheitserreger macht.

Aus Amerika und Asien

Die verwendeten Gene stammen aus amerikanischen und asiatischen Rebenarten. Von mehreren tausend seit 2009 ausgesäten Samen wurden über Jahre hinweg nur die widerstandsfähigsten und qualitativ überzeugendsten Pflanzen weiterverfolgt. Mit dieser Methode hatte Agroscope bereits früher Erfolg, unter anderem mit der Sorte Divico.

Die neuen Rebsorten wurden in Zusammenarbeit mit dem französischen Forschungsinstitut INRAE entwickelt und in unterschiedlichen Weinbauregionen der Schweiz und Frankreichs getestet. Auch in Jahren mit starkem Pilzdruck bestätigten sie ihre Widerstandskraft und ihre Eignung für die Weinproduktion, hiess es.

Nun folgt die Vermehrung durch Rebschulen. Die ersten Weine aus dieser neuen Generation resistenter Rebsorten dürften Winzerinnen und Winzern ab 2029 zur Verfügung stehen. Agroscope betont, dass resistente Sorten keine Pflicht, sondern eine zusätzliche Option für einen nachhaltigeren Weinbau darstellen.

Meistgelesen

Trump geht Parteifreund an und kassiert unerwartete Retourkutsche
Schon wieder zweigt ein SBB-Manager Millionen ab
US-Botschaft entfernt dänische Flaggen mit den Namen von 44 toten Afghanistan-Veteranen

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Gesundheit. Nachteulen haben laut Studie häufiger Herz-Kreislauf-Krankheiten

GesundheitNachteulen haben laut Studie häufiger Herz-Kreislauf-Krankheiten

Politik. Die Grippewelle lässt in der Schweiz wieder nach

PolitikDie Grippewelle lässt in der Schweiz wieder nach

Pinkeln für Beton. Forschende sammeln Urin von Campern für Zement-Alternative

Pinkeln für BetonForschende sammeln Urin von Campern für Zement-Alternative