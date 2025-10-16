Dieser Drohnen-Helikopter macht die Schnauze ganz weit auf

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sikorsky präsentiert U-Hawk Dieser Drohnen-Helikopter macht die Schnauze ganz weit auf

Philipp Dahm

16.10.2025

Neuerung: Der U-Hawk wird über die Schnauze beladen. Weil die Vorderseite seitlich aufgeht, kann die Helikopter-Drohne auch bei laufendem Rotor be- und entladen werden.
Neuerung: Der U-Hawk wird über die Schnauze beladen. Weil die Vorderseite seitlich aufgeht, kann die Helikopter-Drohne auch bei laufendem Rotor be- und entladen werden.
Sikorsky/Lockheed Martin

Sikorsky neuestes Produkt ist ein Hingucker: Dort, wo normalerweise das Cockpit ist, hat der U-Hawk Türen, die sich seitlich öffnen. Der autonome Helikopter soll US-Truppen auf unterschiedliche Arten unterstützen.

Philipp Dahm

16.10.2025, 21:27

16.10.2025, 21:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sikorsky hat am 13. Oktober den neuen autonomen Helikopter S-70USA alias U-Hawk präsentiert.
  • Der U-Hawk kann über seine Schnauze 25 Prozent mehr Ladung aufnehmen als herkömmliche Helikopter.
  • Die Drohne kann ganze Raketen-Container etwa für Himars, aber auch Boden- und Luft-Drohnen laden.
Mehr anzeigen

Der amerikanische Flugzeugbauer Sikorsky hat eine neue Version des bekannten Black-Hawk-Helikopters vorgestellt: Der S-70UAS alias U-Hawk kommt ganz ohne Piloten aus und ist mit Haubenhalbschalen versehen, die sich nach vorne öffnen und eine ausfahrbare Rampe freigeben, über die der Helikopter beladen werden kann.

Das fehlende Cockpit ermöglicht nach Herstellerangaben 25 Prozent mehr Beladung: als ein UH-60L, auf dem der U-Hawk basiert. So soll er Bodendrohnen schnell be- und entladen können sowie Nachschub oder sogar Raketen autonom liefern, aber auch Luft-Drohnen starten können. 

Die Entwicklung des Fluggeräts soll bloss zehn Monate gedauert haben: Intern soll der U-Hawk rund 3,2 Tonnen tragen können. Benutzt man ein Seil, sind es 4 Tonnen. Belädt man intern und extern, liegt die Grenze bei 4,5 Tonnen, teilt Lockheed Martin mit.

«Ich denke, die Nutzlast ist das, was ihn wirklich von der Konkurrenz unterscheidet», sagt Sikorsky-Vize Beth Parcella gegenüber «The War Zone». «Man kann sich also vorstellen, welche Aufgaben der U-Hawk lösen kann».

Nur falls man es sich nicht vorstellen kann, stellt sie nochmals klar, worum was es geht: «Von der Auslieferung von Drohnenschwärmen, über den Transport von Fracht in einem umkämpften logistischen Umfeld, das Auf- und Absteigen von unbemannten Bodenfahrzeugen, das Agieren in einer Anti-Drohnen-Funktion bis hin zum Ein- und Ausrollen von Nachschub.»

Wie genau der Anti-Drohnen-Kampf mit dem U-Hawk funktioniert, hat Parcella allerdings nicht verraten. Die Betriebskosten sollen deutlich niedriger sein als bei vergleichbaren Modellen sein, bei denen noch Piloten am Werk sind. Angeblich kann der U-Hawk 14 Stunden in der Luft sein, ohne zu tanken.

Fünf Verletzte: Helikopter stürzt ab vor den Augen der Badegäste

Fünf Verletzte: Helikopter stürzt ab vor den Augen der Badegäste

Mitten im beliebten Strandort Huntington Beach kam es bei einer Flugshow zu einem schweren Zwischenfall: Ein Helikopter stürzte ab und verletzte dabei fünf Menschen. Videos zeigen den Absturz

13.10.2025

Meistgelesen

Für Einkaufstouristen könnte «Panzerblitzer Toni» teuer werden
Dieser Drohnen-Helikopter macht die Schnauze ganz weit auf
Leiche von Laura Dahlmeier wird nie geborgen werden können
Trump kündigt Treffen mit Putin in Ungarn an – Orban: «Wir sind bereit!»
«Keine Wahl als hineinzugehen und sie zu töten»: Trump droht der Hamas mit dem Tode