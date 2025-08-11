  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Experte warnt Vorsicht vor Schlaftipps im Internet – sie könnten tödlich sein

SDA

11.8.2025 - 08:35

Ein guter Schlaf ist das A und O. Jetzt kursieren dubiose Schlaftrends auf Tiktok.
Ein guter Schlaf ist das A und O. Jetzt kursieren dubiose Schlaftrends auf Tiktok.
KEYSTONE

Ob Mundpflaster, Kiwis oder Schwingen am Halsgurt – unter dem Hashtag «Sleepmaxxing» kursieren immer absurdere Schlaftipps in sozialen Medien. Experten warnen: Viele davon sind wirkungslos, manche sogar lebensgefährlich.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

11.08.2025, 08:35

11.08.2025, 08:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Social-Media-Trend «Sleepmaxxing» propagiert teils gefährliche, wissenschaftlich unbelegte Methoden wie «Neck Swinging» oder «Mouth Taping», die zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen können.
  • Experten warnen, dass solche Tipps nicht nur wirkungslos, sondern für Menschen mit Schlafstörungen kontraproduktiv sein können, da die Obsession mit perfektem Schlaf den Stress und damit die Probleme verstärkt.
  • Influencer nutzen den Trend kommerziell, etwa mit dem Verkauf von Mundpflastern oder Melatonin-Produkten, obwohl Fachgesellschaften von deren Einsatz bei Schlaflosigkeit abraten.
Mehr anzeigen

Nächtliche Mundpflaster, Kiwis vor dem Schlafengehen oder mit einem Gürtel unter Kinn und Nacken durch die Luft schwingen: Unter dem Sammelbegriff «Sleepmaxxing» (in etwa: den Schlaf optimieren) schüren Influencer eine wachsende Obsession. Doch nicht alle kursierenden Empfehlungen sorgen tatsächlich für erholsame Nachtruhe: Hinter dem Trend verbergen sich viele dubiose Behauptungen ohne jede wissenschaftliche Grundlage – die zum Teil sogar tödlich enden können.

Nächtliche Mundpflaster, Kiwis vor dem Schlafengehen oder mit einem Gürtel unter Kinn und Nacken durch die Luft schwingen: Unter dem Sammelbegriff «Sleepmaxxing» (in etwa: den Schlaf optimieren) schüren Influencer eine wachsende Obsession. Doch nicht alle kursierenden Empfehlungen sorgen tatsächlich für erholsame Nachtruhe: Hinter dem Trend verbergen sich viele dubiose Behauptungen ohne jede wissenschaftliche Grundlage – die zum Teil sogar tödlich enden können.

@asmrberlinn

Month 3 update: sleep is everything. @getmoonchild #sleepmaxxing #asmrroutine #nighttimeroutine #sleepreset #healthtok #getmoonchild #cortisol #nervoussystem #bettersleep

♬ original sound - berlin

Eines der vermeintlichen Wundermittel gegen Schlaflosigkeit ist das sogenannte «neck swinging», das insbesondere in chinesischen Onlinediensten populär wurde: Dabei hängen sich Menschen mit gepolsterten Gürteln unter dem Kinn und am Nacken in die Luft und lassen ihre Körper hin- und herschwingen. «Diejenigen, die es ausprobieren, behaupten, dass sich ihre Schlafprobleme deutlich verbessert haben», heisst es in einem über elf Millionen Mal aufgerufenen Video im Onlinedienst X – Beweise dafür gibt es nicht.

Im Gegenteil: Seit ein chinesischer Staatssender mindestens einen Todesfall im Zusammenhang mit dem «neck swinging» meldete, schlagen Experten Alarm. Dies sei ein gutes Beispiel dafür, «wie Online-Medien das Absurde normalisieren können», sagt der auf Falschinformationen spezialisierte Experte Timothy Coulfield von der Universität Alberta in Kanada. «Sleepmaxxing»-Routinen wie diese seien «lächerlich, potenziell schädlich und ohne wissenschaftliche Grundlage».

Ein zugeklebtes Maul gegen Schnarchen?

Eine weitere beliebte Praxis unter Schlafoptimierern ist das sogenannte «Mouth Taping», das nächtliche Zukleben des Mundes mit einem speziell entwickelten Pflaster. Zahlreiche Influencerinnen und Influencer empfehlen ein solches Pflaster zur Förderung der Nasenatmung. Demnach sorge das «Mouth Taping» für besseren Schlaf, fördere die Mundgesundheit und verringere Schnarchen – auch diese Angaben bleiben ohne jede Beweise.

Eine Untersuchung der US-Universität George Washington kam vielmehr zu dem Schluss, dass diese Behauptungen wissenschaftlich nicht belegt werden können. Medizinische Fachleute warnen zudem, dass das nächtliche Zukleben des Mundes gefährlich sein könnte – insbesondere für Menschen, die an Schlafapnoe leiden.

@_zecko_

Use these sleep tips to glow up #sleep #tips #looksmax #looks #sleeptips

♬ оригинальный звук - 𝐚𝐲𝐯𝐞𝐨

Weitere von «Sleepmaxxing»-Influencern angepriesene und wissenschaftlich unbelegte Tipps für besseren Schlaf reichen vom Verzehr von zwei Kiwis direkt vor dem Zubettgehen, über Gewichtsdecken bis hin zum Tragen von blau und rot gefärbten Brillengläsern.

Kontraproduktiver Effekt

«Einige dieser Tipps mögen für Menschen, die grundsätzlich gut schlafen, harmlos sein», sagt die britische Schlafexpertin Kathryn Pinkham. Doch für Menschen mit tatsächlichen Schlafproblemen könnten viele der geteilten «Sleepmaxxing»-Ratschläge «aktiv hinderlich oder sogar schädlich sein».

Ausreichender Schlaf gilt zwar zu Recht als Grundpfeiler einer guten Gesundheit. Doch warnen Experten, dass «Sleepmaxxing» zu einer übermässigen, obsessive Beschäftigung mit dem perfekten Schlaf führen könnte: Laut Pinkham wird schlechter Schlaf oft durch die «Angst, ihn zu beheben» verstärkt – eine Tatsache, die von «Sleepmaxxing»-Influencern weitgehend ignoriert werde. «Je mehr wir versuchen, den Schlaf mit Tricks oder starren Routinen zu kontrollieren, desto wachsamer und gestresster werden wir», sagt Pinkham.

Finanzieller Anreiz für Influencer

Einige «Sleepmaxxing»-Influencer versuchen zudem, von der wachsenden Beliebtheit des Trends finanziell zu profitieren, indem sie Produkte, wie Mundpflaster, schlaffördernde Getränkepulver und «Sleepmax-Gummibärchen» mit Melatonin bewerben. Die US-Akademie für Schlafmedizin rät jedoch von Melatonin zur Behandlung von Schlaflosigkeit bei Erwachsenen ab und verweist auf widersprüchliche medizinische Erkenntnisse hinsichtlich dessen Wirksamkeit.

Unabhängig vom konkreten Tipp: Bei wirklichen Schlafproblemen sollte nach Angaben von Experten immer ein Arzt aufgesucht werden. «Sleepmaxxing»-Tipps könnten das Problem dagegen verstärken. «Für Menschen mit echten Schlafproblemen bedeutet diese Art von Ratschlägen oft eher zusätzlichen Druck als Erleichterung», erklärt Pinkham.

Meistgelesen

Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
13-Jährige teilt auf WhatsApp private Infos mit Tausenden
18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen
Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet
Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Mehr aus dem Ressort

Bei strahlendem Sonnenschein. Bis zu 50'000 Besuchende an Marché Concours in Saignelégier JU

Bei strahlendem SonnenscheinBis zu 50'000 Besuchende an Marché Concours in Saignelégier JU

Festivals. Bieler Lakelive-Festival zeigt heuer lokale Acts statt Drohnenshow

FestivalsBieler Lakelive-Festival zeigt heuer lokale Acts statt Drohnenshow

Gesellschaft. Zehntausende am Christopher-Street-Day in Berlin

GesellschaftZehntausende am Christopher-Street-Day in Berlin