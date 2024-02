Am Freitag fliegt ein Asteroid an der Erde vorbei. (Symbolbild) Imago

Der Asteroid 2008 OS7 ist auf Kurs in Richtung Erde. Er wird diese heute knapp verfehlen, kommt aber 2032 wieder zurück. Die Nasa schätzt den Durchmesser des Weltraumfelsens auf 210 bis 480 Meter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Asteroid 2008 OS7 fliegt am Freitag an der Erde vorbei.

Der 2008 entdeckte Himmelskörper hat laut der Nasa einen Durchmesser von 210 bis 480 Meter – und ist damit ähnlich gross wie das Empire State Building in New York.

Berechnungen zufolge wird er im Jahr 2032 der Erde wieder relativ nahe kommen. Mehr anzeigen

Ein Asteroid von der Grösse eines Wolkenkratzers wird am heutigen Freitag an der Erde vorbeifliegen. Es bestehe kein Risiko, dass der Himmelskörper auf der Oberfläche einschlage, teilte das Center for Near Earth Object Studies der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Der Asteroid werde den Planeten mit einer Entfernung von mehr als 2,7 Millionen Kilometern passieren. Damit sei er siebenmal so weit entfernt wie die Erde vom Mond.

Die Nasa schätzt den Durchmesser des Weltraumfelsens auf 210 bis 480 Meter. Damit wäre er ähnlich gross wie das Empire State Building in New York. Der im Jahr 2008 entdeckte Asteroid trägt die Bezeichnung 2008 OS7.

Er wird der Erde Berechnungen zufolge im Jahr 2032 wieder relativ nahe kommen, dann jedoch einen Abstand von sogar 72 Millionen Kilometer halten. Dass Asteroiden an der Erde vorbeifliegen, kommt Experten zufolge regelmässig vor. Allein am Freitag wurden drei weitere, wesentlich kleinere Gesteinskörper erwartet. Sie alle seien harmlos, hiess es.

dpa/dmu