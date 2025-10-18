Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sonde liefert spektakuläre Aufnahmen Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen

Adrian Kammer

18.10.2025

Sonde liefert spektakuläre Aufnahmen: Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen

Sonde liefert spektakuläre Aufnahmen: Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen

Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA veröffentlicht einen virtuellen Rundflug über die Marsregion Xanthe Terra und gewährt spektakuläre neue Einblicke.

16.10.2025

Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA veröffentlicht einen virtuellen Rundflug über die Marsregion Xanthe Terra und gewährt spektakuläre neue Einblicke. 

Adrian Kammer

18.10.2025, 22:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ESA hat neue hochauflösende 3D-Bilder vom Mars veröffentlicht.
  • Die Bilder zeigen einen Flug über beeindruckende Landschaften von Flussbetten über Canyons bis zu riesigen Kratern.
  • Mars Express liefert seit 20 Jahren Daten für die Wissenschaft und ist damit die älteste Mission der ESA.
Mehr anzeigen

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat ein neues Video veröffentlicht, das einen virtuellen Flug über die Marsoberfläche zeigt. Die Aufnahmen stammen von der Raumsonde Mars Express, die seit 2003 im Orbit des Roten Planeten kreist und noch immer Daten für die Forschung liefert.

Die Bilder zeigen gewaltige Krater, das fast 4000 Kilometer lange Canyonsystem Valles Marineris und Eisschichten an den Polkappen. Die Aufnahmen werden durch die High Resolution Stereo Camera ermöglicht, die dieselbe Region aus neun Blickwinkeln fotografiert und daraus detailreiche 3D-Modelle erstellt.

Älteste Mission der ESA

Mars Express ist die älteste noch aktive Mission der ESA. Sie hat unter anderem Hinweise auf gefrorenes Wasser unter der Oberfläche gefunden und trägt dazu bei, die Entwicklung und Atmosphäre des Planeten besser zu verstehen.

Bei jeder Runde um den Mars gewinnt die Sonde Mars Express neue Erkenntnisse über unseren Nachbarn – einen Planeten, der der Erde gar nicht so fremd ist.

Mehr Videos aus dem Ressort

Künstlicher Regen: Dubai schiesst mit Laser auf Wolken

Künstlicher Regen: Dubai schiesst mit Laser auf Wolken

In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden Drohnen eingesetzt, um künstlichen Regen zu erzeugen. Die Methode ist allerdings umstritten.

19.04.2024

Mehr zum Thema

Stein aus dem Jezero Crater. Probe vom Mars könnte Zeichen von früherem Leben zeigen

Stein aus dem Jezero CraterProbe vom Mars könnte Zeichen von früherem Leben zeigen

Raumfahrt. Die ESA hat in Villigen AG einen ersten Schweizer Standort eröffnet

RaumfahrtDie ESA hat in Villigen AG einen ersten Schweizer Standort eröffnet

Forscher warnen. Sonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum

Forscher warnenSonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum

Meistgelesen

No Kings-Proteste: Millionen gehen gegen Trump auf die Strasse
Die «Gen Z» begehrt weltweit gegen Ungerechtigkeiten auf
Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen
Ukrainer geht mit 32 Jahren in Pension – jetzt lebt er im Paradies
«Ich brauche nicht den grössten Fisch, Männer hingegen wollen oft weiter, grösser, besser»