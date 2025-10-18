Sonde liefert spektakuläre Aufnahmen: Flussbette und Canyons – So haben wir den Mars noch nie gesehen Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA veröffentlicht einen virtuellen Rundflug über die Marsregion Xanthe Terra und gewährt spektakuläre neue Einblicke. 16.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ESA hat neue hochauflösende 3D-Bilder vom Mars veröffentlicht.

Die Bilder zeigen einen Flug über beeindruckende Landschaften von Flussbetten über Canyons bis zu riesigen Kratern.

Mars Express liefert seit 20 Jahren Daten für die Wissenschaft und ist damit die älteste Mission der ESA. Mehr anzeigen

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat ein neues Video veröffentlicht, das einen virtuellen Flug über die Marsoberfläche zeigt. Die Aufnahmen stammen von der Raumsonde Mars Express, die seit 2003 im Orbit des Roten Planeten kreist und noch immer Daten für die Forschung liefert.

Die Bilder zeigen gewaltige Krater, das fast 4000 Kilometer lange Canyonsystem Valles Marineris und Eisschichten an den Polkappen. Die Aufnahmen werden durch die High Resolution Stereo Camera ermöglicht, die dieselbe Region aus neun Blickwinkeln fotografiert und daraus detailreiche 3D-Modelle erstellt.

Älteste Mission der ESA

Mars Express ist die älteste noch aktive Mission der ESA. Sie hat unter anderem Hinweise auf gefrorenes Wasser unter der Oberfläche gefunden und trägt dazu bei, die Entwicklung und Atmosphäre des Planeten besser zu verstehen.

Bei jeder Runde um den Mars gewinnt die Sonde Mars Express neue Erkenntnisse über unseren Nachbarn – einen Planeten, der der Erde gar nicht so fremd ist.

