Raketen im Anflug – so schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm Raketenalarm als Dauerbedrohung – Israel spannt einen Hightech-Schutzschirm über das Land. Vom «Iron Dome» bis zu «Arrow 3» reicht das Abwehrnetz – es zerstört Geschosse teils sogar ausserhalb der Erdatmosphäre. 03.03.2026

Raketenalarm als Dauerbedrohung – Israel spannt erneut einen Hightech-Schutzschirm über das Land. Vom «Iron Dome» bis zu «Arrow 3» reicht das Abwehrnetz: Es zerstört Geschosse mitunter sogar ausserhalb der Erdatmosphäre.

Raketenangriffe gehören seit Jahren zur sicherheitspolitischen Realität Israels.

Als Reaktion darauf hat das Land schrittweise ein mehrschichtiges Luftabwehrsystem aufgebaut: Zuerst wurde der «Iron Dome» ab 2011 eingesetzt, später folgten «David’s Sling» und das Langstrecken-System «Arrow».

Drei Ebenen gegen die Bedrohung aus der Luft

Das Ziel: Bedrohungen je nach Reichweite frühzeitig erkennen und möglichst noch in der Luft zerstören.

Heute kann der Schutzschirm Kurzstreckenraketen ebenso abfangen wie ballistische Geschosse mit einer Reichweite von bis zu 2400 Kilometern – mitunter sogar ausserhalb der Erdatmosphäre. Wie die Systeme zusammenspielen und wie eine Abfang-Operation konkret abläuft, zeigt unser Video.

