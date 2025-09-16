  1. Privatkunden
Bogotá zeigt, wie’s geht So unterschiedlich kämpfen Schweizer Städte gegen die Taubenplage

Von Christian Thumshirn

16.9.2025

Bogotá zeigt, wie’s geht – So unterschiedlich kämpfen Schweizer Städte gegen die Taubenplage

Bogotá zeigt, wie’s geht – So unterschiedlich kämpfen Schweizer Städte gegen die Taubenplage

Tauben gehören zu jeder Stadt – und doch sorgen sie für Ärger. Seit einem Jahr zeigt Bogotá, dass sich selbst hartnäckige Stadttauben in den Griff bekommen lassen. In der Schweiz gehen Städte sehr unterschiedlich vor.

16.09.2025

Tauben gehören zu jeder Stadt – und doch sorgen sie für Ärger. Seit einem Jahr zeigt Bogotá, dass sich selbst hartnäckige Stadttauben in den Griff bekommen lassen. In der Schweiz gehen Städte sehr unterschiedlich vor.

Von Christian Thumshirn

16.09.2025, 19:04

16.09.2025, 19:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In vielen Städten werden Stadttauben zunehmend zum Problem: Sie verschmutzen öffentliche Flächen, Balkone und Denkmäler und sorgen für Konflikte mit Anwohner*innen.
  • Die Kontrolle der Population stellt Kommunen vor die Herausforderung, Lösungen zu finden, die sowohl wirksam als auch tiergerecht sind.
  • Ein Pilotprojekt in Bogotá zeigt seit rund einem Jahr, dass sich Stadttauben gezielt reduzieren lassen.
Mehr anzeigen

Überall in den Städten sind die Folgen sichtbar: verschmutzte Balkone, verdreckte Plätze und wachsende Konflikte zwischen Mensch und Tier. Tauben gehören längst zum Stadtbild – doch ihre grosse Zahl sorgt für Ärger und belastet viele Bewohner*innen.

Zwischen Schutz und Kontrolle

In grossen Schwärmen können Tauben sogar ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen. Die Herausforderung ist dabei überall ähnlich: Wie lässt sich die Population kontrollieren, ohne die Tiere zu schädigen?

Bogotá zeigt, dass es geht

Während Schweizer Städte sehr unterschiedliche Wege ausprobieren, zeigt ein Pilotprojekt in Bogotá seit rund einem Jahr, dass selbst hartnäckige Stadttauben beherrschbar sind.

Wie die kolumbianische Hauptstadt ihr Taubenproblem in den Griff bekommt, und was Schweizer Städte gegen die Taubenplage unternehmen, zeigt dir blue News im Video.

