Hightech im Einsatz für die Natur So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Von Christian Thumshirn

27.8.2025

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Immer wieder kommen im indischen Bundesstaat Tamil Nadu Elefanten bei Zugkollisionen ums Leben. Jetzt soll ein KI-System die Tiere schützen. Wie die Hightech arbeitet und wie effizient sie wirkt, erfährst du im Video.

27.08.2025

Immer wieder kommen im indischen Bundesstaat Tamil Nadu Elefanten bei Zugkollisionen ums Leben. Jetzt soll ein KI-System die Tiere schützen. Wie die Hightech arbeitet und wie effizient sie wirkt, erfährst du im Video.

Von Christian Thumshirn

27.08.2025, 19:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im südöstlichsten Bundesstaat Indiens erkennen KI-Kameras Elefanten auf den Gleisen, noch bevor ein Zug in Sicht ist.
  • Seit dem Start des Projekts überqueren die Tiere die Schienen sicher, ohne dass es Zwischenfälle gibt.
  • Ausserdem liefert das System Daten und Bilder, die zeigen, wie Technik und Naturschutz Hand in Hand arbeiten.
Mehr anzeigen

36 Elefanten starben im indischen Bundesstaat Tamil Nadu allein in den letzten zehn Jahren bei Zugunfällen. Um solche Tragödien zu verhindern, setzt die Region jetzt auf ein KI-gestütztes Überwachungssystem.

Wärmebild- und Sichtkameras erkennen die Tiere auf den Gleisen, noch bevor ein Zug in Sichtweite ist. Sobald eine potenzielle Gefahr droht, werden Bahn- und Forstbeamte alarmiert, um die Elefanten sicher umzuleiten.

Zwischen Gleis und Hightech

Seit Projektstart hat das System bereits Hunderte Annäherungen erkannt und entschärft. Gleichzeitig sammelt das KI-System wertvolle Daten über das Wanderverhalten der Dickhäuter – ein Schritt, der Technik und Naturschutz auf beeindruckende Weise verbindet.

Neugierig, wie genau die Hightech-Rettung funktioniert? Unser Video-Explainer zeigt die Elefanten und die KI in Aktion.

