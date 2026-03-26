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Solarenergie Solarbetriebener Wohnwagen nach Weltreise zurück in der Schweiz

SDA

26.3.2026 - 12:23

Solarbetriebener Wohnwagen nach Weltreise zurück in der Schweiz - Gallery
Solarbetriebener Wohnwagen nach Weltreise zurück in der Schweiz - Gallery. Der Luzerner Solarpionier Louis Palmer bei seiner Ankunft in der Hochschule Luzern fuer Technik und Architektur in Horwm

Der Luzerner Solarpionier Louis Palmer bei seiner Ankunft in der Hochschule Luzern fuer Technik und Architektur in Horwm

Bild: Keystone

Solarbetriebener Wohnwagen nach Weltreise zurück in der Schweiz - Gallery. Louis Palmer legte auf seiner dreijährigen Weltreise mit dem SolarButterfly von 2022 bis 2025 äber 100'000 Kilometer auf vier Kontinenten zurück.

Louis Palmer legte auf seiner dreijährigen Weltreise mit dem SolarButterfly von 2022 bis 2025 äber 100'000 Kilometer auf vier Kontinenten zurück.

Bild: Keystone

Solarbetriebener Wohnwagen nach Weltreise zurück in der Schweiz - Gallery
Solarbetriebener Wohnwagen nach Weltreise zurück in der Schweiz - Gallery. Der Luzerner Solarpionier Louis Palmer bei seiner Ankunft in der Hochschule Luzern fuer Technik und Architektur in Horwm

Der Luzerner Solarpionier Louis Palmer bei seiner Ankunft in der Hochschule Luzern fuer Technik und Architektur in Horwm

Bild: Keystone

Solarbetriebener Wohnwagen nach Weltreise zurück in der Schweiz - Gallery. Louis Palmer legte auf seiner dreijährigen Weltreise mit dem SolarButterfly von 2022 bis 2025 äber 100'000 Kilometer auf vier Kontinenten zurück.

Louis Palmer legte auf seiner dreijährigen Weltreise mit dem SolarButterfly von 2022 bis 2025 äber 100'000 Kilometer auf vier Kontinenten zurück.

Bild: Keystone

Der mit selbst produzierter Sonnenenergie betriebene Wohnwagen Solar Butterfly ist nach einer vierjährigen Weltreise nach Horw LU zurückgekehrt. An der dortigen Fachhochschule war das Gefährt entwickelt worden.

Keystone-SDA

26.03.2026, 12:23

Solarpionier Louis Palmer wurde am Donnerstagvormittag vor der Hochschule Luzern – Technik & Architektur empfangen. 2007 und 2008 hatte er bereits mit seinem Solartaxi die Welt umrundet. 2022 brach er zu einer neuen Weltreise auf, dieses Mal mit der Solar Butterfly.

Bei dem Gefährt handelt es sich um einen Wohnwagen, der, wie ein Schmetterling seine Flügel, 40 Quadratmeter grosse Solarpanels ausbreiten kann. Diese produzieren, zusammen mit externen, 40 Quadratmeter grossen Panels, den grossen Teil des Stroms für den Wohnwagen, aber auch für das Auto, das ihn zieht.

Das eigentümliche Fahrzeug war von Studentinnen und Studenten der Hochschule Luzern entwickelt worden. Finanziert wurde das Projekt durch Spenden und Sponsoren, darunter viele Innerschweizer Firmen, wie Louis Palmer mitteilte.

47 Länder besucht

Die Solar Butterfly legte nach Angaben seines Schöpfers in den letzten vier Jahren gegen 100'000 Kilometer zurück. Es durchquerte 47 Länder auf fünf Kontinenten. Höhepunkt sei die Teilnahme an der Weltklimakonferenz 2025 im brasilianischen Belém gewesen, teilte Palmer mit.

Dem Solar-Butterfly-Team gehörten in den letzten vier Jahren total 44 Personen an. Es besuchte Schulen und Unternehmungen, um sein Anliegen bekannt zu machen. Es sammelte auch innovative Projekte zur Lösung des Klimaproblems. Diese sind im Wohnwagen ausgestellt.

Als nächstes wird die Solar Butterfly durch die Schweiz touren.

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