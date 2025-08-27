  1. Privatkunden
Raumfahrt SpaceX-Riesenrakete Starship zu zehntem Testflug gestartet

SDA

27.8.2025 - 02:26

Die Riesen-Rakete Starship hebt zum Testflug ab.
Die Riesen-Rakete Starship hebt zum Testflug ab.
Keystone

Nach zwei verschobenen Startterminen ist die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX zu ihrem zehnten Testflug gestartet. Die Rakete hob, wie geplant, am Dienstag um 18.30 Uhr (Ortszeit) vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase ab.

Keystone-SDA

27.08.2025, 02:26

Die anwesenden Ingenieure brachen nach dem geglückten Start im US-Bundesstaat Texas in Jubel aus, wie in einer Live-Übertragung im Internet zu sehen war.

Der zehnte Testflug der Riesenrakete des Unternehmens von Tech-Milliardär Elon Musk war ursprünglich für Sonntag angesetzt gewesen, wurde jedoch auf Montag verschoben. Als Grund dafür gab SpaceX an, es wolle damit «Zeit für die Behebung eines Problems mit den Bodensystemen gewinnen». Am Montag wurde der Start dann wegen des schlechten Wetters abgesagt.

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher grösste und leistungsstärkste Weltraumrakete. Mit ihr will SpaceX eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald Menschen auf den Mond bringen – und möglicherweise auf den Mars.

Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus

Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus

Am Donnerstag, etwa 2000 Jahre später, wurden in der ägyptischen Stadt Alexandria Unterwasserruinen der versunkenen Stadt Canopus geborgen. Im Video erfährst du, wieso die Stadt versank.

22.08.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

18.08.2025

Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.

15.08.2025

