Neben einem Alkoholtest könnte bei Kontrollen im Strassenverkehr künftig auch eine Müdigkeitstest zum Zug kommen. (Symbolbild) Keystone

Forschende der Universität Zürich haben Biomarker im Speichel identifiziert, die akuten Schlafmangel erkennen. Langfristig könnte daraus ein Schnelltest für Autofahrer oder Unfallermittlungen entstehen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende der Universität Zürich haben im Speichel Biomarker entdeckt, die akuten Schlafmangel anzeigen.

Langfristig könnte daraus ein Schnelltest entstehen, der Übermüdung am Steuer nachweist.

Bis zu einem praktischen Einsatz sind jedoch weitere Studien mit grösseren Testgruppen nötig. Mehr anzeigen

Ein neuer Speicheltest könnte künftig Übermüdung am Steuer nachweisen. Forschende der Universität Zürich haben im Speichel eine Art metabolischen Fingerabdruck gefunden, der zuverlässig anzeigt, ob jemand unter akutem Schlafmangel leidet.

Die Methode könnte künftig die Sicherheit im Strassenverkehr und in bestimmten Berufen erhöhen, wie die Universität am Freitag mitteilte. Die Forschenden sehen Potenzial für forensische Anwendungen, etwa bei der Abklärung von Unfällen.

Thomas Krämer vom Institut für Rechtsmedizin der UZH bezeichnete die Studie, die im Fachmagazin im «Journal of Proteome Research» veröffentlicht wurde, als einen «Meilenstein für die forensische Forschung».

Als Probanden dienten 20 junge Männer. Deren Speichel wurde nach einer durchwachten Nacht, nach vier Nächten mit nur sechs Stunden Schlaf und nach einer normalen Acht-Stunden-Nacht mit hochauflösender Massenspektrometrie untersucht. Mithilfe maschinellen Lernens suchten die Forschenden darin nach molekularen Mustern, die auf akuten Schlafentzug hinweisen.

Auf dem Weg zum Schnelltest

Die Auswertung ergab, dass starke Übermüdung rund zehn Prozent aller Biomoleküle im Speichel beeinflusst. «Die Herausforderung bestand darin, aus zehntausenden Molekülen genau diejenigen herauszufiltern, die Übermüdung zuverlässig anzeigen», erklärte Erstautor Michael Scholz. Dem Team sei es gelungen, zehn spezifische Biomarker zu identifizieren.

Langfristiges Ziel ist die Entwicklung eines Schnelltests, der vor Ort eingesetzt werden kann. Die Forschenden betonen jedoch, dass es sich um eine Grundlagenstudie handle. Bevor die Methode in der Praxis angewendet werden könne, seien weitere Tests mit grösseren und vielfältigeren Personengruppen notwendig.