Startup plant erste Tests bereits 2026 Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Christian Thumshirn

6.12.2025

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

Christian Thumshirn

06.12.2025, 19:08

06.12.2025, 19:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den 1990ern testet Russland mit dem Projekt Znamya erstmals, ob sich Sonnenlicht per Spiegel aus dem All auf die Erde lenken lässt.
  • Jetzt plant das US-Startup Reflect Orbital eine ganze Flotte solcher Spiegel-Satelliten ab 2026.
  • Forschende warnen vor massiver Lichtverschmutzung und einem tiefen Eingriff in Natur und Nachthimmel.
Mehr anzeigen

So abgespaced es klingen mag: Die Idee, Sonnenlicht mit Hilfe von Spiegeln im Orbit auf die Erde zu lenken, ist alles andere als neu.

Schon in den 1990er-Jahren testete Russland unter dem Namen Znamya einen 20-Meter-Spiegel im All, der einen mehrere Kilometer breiten Lichtfleck über Europa erzeugte – hell wie ein Vollmond.

Der Versuch sollte zeigen, dass man Städte oder Felder aus dem Orbit beleuchten kann, scheiterte aber an technischen Problemen.

Vom russischen Experiment zur globalen Vision

35 Jahre später wagt ein US-Startup einen weit grösseren Anlauf: Reflect Orbital plant, ab 2026 riesige Spiegel-Satelliten zu starten, die Sonnenlicht gezielt auf Regionen lenken – sogar mitten in der Nacht.

Was wie Science-Fiction wirkt, hat bereits zehntausende Interessenten und Millioneninvestments angezogen. Forschende warnen jedoch: Die potenziellen Folgen für Natur, Astronomie und den Nachthimmel könnten enorm sein.

Was genau hinter den Plänen steckt – und warum die Kritik immer lauter wird – erfährst du im blue News-Video.

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Laser liefert endlich Beweise – Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Der britische Archäologe Percy Fawcett brach 1925 zur Suche nach der sagenhaften «City of Z» auf – und kehrte nie zurück. Heute zeigt moderne Laser-Technologie: Im Dschungel gab es einst tatsächlich Städte.

24.10.2025

