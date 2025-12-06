Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern. 28.11.2025

So abgespaced es klingen mag: Die Idee, Sonnenlicht mit Hilfe von Spiegeln im Orbit auf die Erde zu lenken, ist alles andere als neu.

Schon in den 1990er-Jahren testete Russland unter dem Namen Znamya einen 20-Meter-Spiegel im All, der einen mehrere Kilometer breiten Lichtfleck über Europa erzeugte – hell wie ein Vollmond.

Der Versuch sollte zeigen, dass man Städte oder Felder aus dem Orbit beleuchten kann, scheiterte aber an technischen Problemen.

Vom russischen Experiment zur globalen Vision

35 Jahre später wagt ein US-Startup einen weit grösseren Anlauf: Reflect Orbital plant, ab 2026 riesige Spiegel-Satelliten zu starten, die Sonnenlicht gezielt auf Regionen lenken – sogar mitten in der Nacht.

Was wie Science-Fiction wirkt, hat bereits zehntausende Interessenten und Millioneninvestments angezogen. Forschende warnen jedoch: Die potenziellen Folgen für Natur, Astronomie und den Nachthimmel könnten enorm sein.

