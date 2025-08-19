  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Übertraf alle bisherigen Beobachtungen» Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen

dpa

19.8.2025 - 22:43

Die Gletscher von Spitzbergen haben 2024 mit 61,7 Gigatonnen extrem viel Eis verloren.
Die Gletscher von Spitzbergen haben 2024 mit 61,7 Gigatonnen extrem viel Eis verloren.
dpa (Archivbild)

Etwa 62 Milliarden Tonnen Eis haben Spitzbergens Gletscher laut einer Studie im Sommer 2024 verloren, ein Grossteil davon innerhalb von sechs Wochen. Das hatte Auswirkungen auf den Meeresspiegel.

DPA

19.08.2025, 22:43

19.08.2025, 22:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Sommer des vergangenen Jahres haben die Gletscher von Spitzbergen eine riesige Menge Eis verloren, ein Grossteil davon innerhalb von sechs Wochen.
  • Forscher berechneten einen Verlust von 61,7 Gigatonnen, was «alle bisherigen Beobachtungen» übertraf.
  • Ein Grossteil der Schmelze ereignete sich laut der Forscher während einer sechswöchigen Periode anhaltender atmosphärischer Zirkulationsmuster, die rekordhohe Lufttemperaturen verursachten.
  • Bei den gegenwärtigen Klimabedingungen seien solche Ereignisse zwar selten, geben aber «einen Einblick in die Bedingungen in 70 Jahren».
Mehr anzeigen

Die Gletscher von Spitzbergen nördlich von Norwegen haben im Sommer 2024 eine gigantische Menge Eis verloren: Forscher berechneten einen Verlust von 61,7 Gigatonnen (plus/minus 11,1 Gigatonnen mögliche Abweichung). Diese Schmelze «übertraf alle bisherigen Beobachtungen», schreibt das Team um Thomas V. Schuler von der Universität Oslo in der Fachzeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences». Es sei ein Verlust von etwa ein Prozent der gesamten Eismasse Spitzbergens gewesen.

Spitzbergen ist eine Inselgruppe nördlich von Norwegen und östlich von Grönland. Auch die Hauptinsel heisst Spitzbergen und zählt zu den nördlichsten besiedelten Gebieten der Welt. 

Gletschersterben. «Für die Alpen ist es bereits zu spät»

Gletschersterben«Für die Alpen ist es bereits zu spät»

0,27 Millimeter Anstieg des Meeresspiegels 

Die Forscher haben die Daten mit Hilfe von Beobachtungen, Modellierungen und Fernerkundungen gewonnen. Unter Berücksichtigung des Gletscherverlusts in den umliegenden Gebieten verlor die Barentssee, an deren Rand Spitzbergen liegt, den Analysen zufolge in einem einzigen Jahr etwa 102,1 Gigatonnen Eis (plus/minus 22,9 Gt). 

Das hatte Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel: Gut 0,27 Millimeter Anstieg gingen laut Analysen darauf zurück, davon sind 0,16 Millimeter allein auf die Schmelze in Spitzbergen zurückzuführen. 

Auch Grönlands Gletscher schmelzen in alarmierendem Tempo.
Auch Grönlands Gletscher schmelzen in alarmierendem Tempo.
AP Photo/Felipe Dana/Keystone

Auch Grönland hat so viel Eis verloren 

«Um den extremen Gletschermassenverlust im Sommer 2024 ins rechte Licht zu rücken», geben die Forscher Vergleichsdaten: Das Eisschild Grönlands hat im gleichen Sommer den Angaben zufolge eine vergleichbare Menge wie Spitzbergen verloren (55 Gt plus/minus 35 Gt), nimmt aber eine rund 50-mal grössere Fläche ein. 

Ein solch grösserer Gletscher hat mehr Eis und Schnee, was bedeutet, dass es länger dauern kann, bis sich die Temperaturveränderungen auf die gesamte Masse auswirken. Allerdings hängt die Eisschmelze von vielen Faktoren wie etwa auch der Topographie ab.

Schweizer Forscher schlagen Alarm. Gletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

Schweizer Forscher schlagen AlarmGletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

«Ein Einblick in die Bedingungen in 70 Jahren» 

«Der Grossteil der Gletscherschmelze im Jahr 2024 ereignete sich während einer sechswöchigen Periode anhaltender atmosphärischer Zirkulationsmuster, die rekordhohe Lufttemperaturen verursachten», schreiben die Forscher. Obwohl diese Bedingungen bei den gegenwärtigen Klimabedingungen selten seien, deuteten Klimaprognosen für die Zukunft jedoch darauf hin, «dass solche Temperaturniveaus bis zum Ende des 21. Jahrhunderts immer häufiger auftreten und möglicherweise sogar die von 2024 übertreffen werden». 

Die Forscher gehen daher davon aus, dass der Sommer 2024 in Spitzbergen als Prognose für das künftige Gletscherschmelzen in der Arktis dienen und «einen Einblick in die Bedingungen in 70 Jahren» geben kann.

Skifahrer filmt Sturz in Gletscherspalte

Skifahrer filmt Sturz in Gletscherspalte

Im französischen Skigebiet La Grave ist ein Mann bei einer Skitour in eine Gletscherspalte gefallen. Die Helmkamera des Mannes filmte den spektakulären Sturz. Glück im Unglück: Der Skifahrer blieb in 15 Metern Tiefe hänge und konnte gerettet werden.

25.04.2023

Mehr zum Thema

Wegen Gletscherschmelze. Alter Skilift taucht nach 50 Jahren wieder auf

Wegen GletscherschmelzeAlter Skilift taucht nach 50 Jahren wieder auf

21 Quadratkilometer gross. See auf Gletscher sprengt Risse in Grönlands Eis

21 Quadratkilometer grossSee auf Gletscher sprengt Risse in Grönlands Eis

Ausaperung schon Ende Mai. Warum schmelzen die Gletscher dieses Jahr besonders früh?

Ausaperung schon Ende MaiWarum schmelzen die Gletscher dieses Jahr besonders früh?

Meistgelesen

Zu «woke»: Jetzt geht Trump auf Museen los
Video-Streamer stirbt während Liveübertragung
SRF-«Tagesschau» erfährt bedeutende Änderung