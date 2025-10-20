KlimaStärkster Anstieg des Meeresspiegels seit 4000 Jahren
SDA
20.10.2025 - 05:20
Der weltweite Meeresspiegel ist von 1900 bis 2020 deutlich schneller gestiegen als zu irgendeiner anderen Zeit in den vergangenen 4000 Jahren. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die Veränderungen während der letzten fast 12'000 Jahren betrachtet hat.
Keystone-SDA
20.10.2025, 05:20
SDA
Der derzeitige Anstieg des weltweiten Meeresspiegels geht hauptsächlich auf zwei Effekte zurück, wie die Gruppe um Yucheng Lin von der Rutgers University in Piscataway im US-Bundesstaat New Jersey in der Fachzeitschrift «Nature» schreibt: Zum einen wird das Wasser in den Ozeanen wärmer – und dehnt sich dabei aus. Zum anderen fliesst durch das Abschmelzen von Gebirgsgletschern und der Eisschilde in Grönland und der Antarktis mehr Wasser in die Ozeane.
«Die Gletscher reagieren schneller, weil sie kleiner sind als die Eisschilde, die oft die Grösse von Kontinenten haben», wird Lin in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. «In Grönland sehen wir derzeit eine immer stärkere Beschleunigung.» Für die Studie untersuchte das Team Tausende Daten aus verschiedenen Quellen.
Testflug nach Plan: Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardärs Elon Musk startet vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, fliegt eine Weile durch das Weltall und setzt rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Die untere Raketenstufe landet erneut wie geplant im Meer.
14.10.2025
Commodus-Gang im Kolosseum: Unterirdische Geheimpassage zum ersten Mal für alle geöffnet
Der Geheimgang, der einst den römischen Kaisern als versteckter Zugang zur Arena diente, kann ab sofort im Kolosseum in Rom besichtigt werden. Wieso der unterirdische Korridor Commodus-Gang heisst, erfährst du im Video.
10.10.2025
Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral
Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.