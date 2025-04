Extremwetterereignisse wie Starkregen werden durch den Klimawandel häufiger und heftiger. Nadine Weigel/dpa

In der Diskussion um den Klimawandel stellt sich immer wieder die Frage, ob sich Schäden auf bestimmte Verursacher zurückführen lassen. Forscher haben darauf eine klare Antwort.

dpa/toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer neuen Studie haben führende Mineralölunternehmen und andere grosse Konzerne Klimaschäden im Wert von geschätzt 28 Billionen Dollar verursacht.

Über die Hälfte dieser Summe entfällt auf zehn Unternehmen im Bereich der fossilen Energieträger.

Die Festlegung einer konkreten Summe könnte es ermöglichen, die grossen Konzerne finanziell zur Verantwortung zu ziehen. Mehr anzeigen

Führende Mineralölunternehmen und andere grosse Konzerne haben laut einer neuen Studie Klimaschäden im Wert von geschätzt 28 Billionen Dollar verursacht. Das Forschungsteam des Dartmouth College benannte in der am Mittwoch in der Zeitschrift «Nature» veröffentlichten Untersuchung 111 Unternehmen, die ihrer Ansicht nach für Schäden in dieser Grössenordnung verantwortlich waren.

Mehr als die Hälfte der 28 Billionen entfällt demnach auf zehn Unternehmen im Bereich der fossilen Energieträger: Saudi Aramco, Gazprom, Chevron, ExxonMobil, BP, Shell, National Iranian Oil, Pemex, Coal India und die British Coal Corporation. Die Festlegung einer konkreten Summe könnte es ermöglichen, die grossen Konzerne finanziell zur Verantwortung zu ziehen, wie das auch bei den Tabakherstellern wegen der Gesundheitsschäden beim Menschen versucht wurde.

Zum Vergleich: 28 Billionen Dollar sind etwas weniger als das Bruttoinlandsprodukt der USA im vergangenen Jahr.

Bis zu 137 Jahre alte Daten

Die Forscher rechneten so, dass jedes Prozent Treibhausgas, das seit 1990 in die Atmosphäre gelangt ist, allein wegen der dadurch ausgelöste Hitze 502 Milliarden Dollar an Schäden verursacht hat. Kosten, die durch andere Wetterextreme wie Wirbelstürme, Dürren und Überschwemmungen entstanden sind, sind noch gar nicht berücksichtigt. So kamen sie auf die Summe von mehr als zwei Billionen Dollar, die allein Saudi Aramco und Gazprom über die Jahrzehnte jeweils an Schäden durch höhere Temperaturen verursacht hätten.

Teilweise wurden Daten genutzt, die 137 Jahre zurückreichen. Anhand von 1000 verschiedenen Computersimulationen wurde berechnet, welche Auswirkungen die Emissionenen einzelner Firmen auf die Temperatur des Planeten hatten. So kamen die Forscher etwa zu dem Schluss, dass allein durch die Emissionen von Chevron die Temperatur auf der Erde um 0,25 Grad Celsius gestiegen sei.

Viele Menschen stellten sich die Frage, ob man die Schäden für das Klima auf einzelne Verursacher zurückführen könne, sagte einer der Autoren der Studie, Justin Mankin. Die Antwort sei «Ja». Laut dem Forschungsinstitut Zero Carbon Analytics wurden weltweit bereits 68 Klagen wegen Schäden durch den Klimawandel eingereicht.