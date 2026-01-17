  1. Privatkunden
Medizin Studie widerlegt Autismus-Risiko durch Paracetamol bei Schwangeren

SDA

17.1.2026 - 01:26

Behauptungen von US-Präsident Donald Trump zu Autismus durch das Schmerzmittel Paracetamol verunsicherten manche Schwangere. Frisch analysierte Daten widerlegen, dass tatsächlich Gefahr droht. (Archivbild)
Behauptungen von US-Präsident Donald Trump zu Autismus durch das Schmerzmittel Paracetamol verunsicherten manche Schwangere. Frisch analysierte Daten widerlegen, dass tatsächlich Gefahr droht. (Archivbild)
Keystone

Die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft erhöht nicht das Risiko für Autismus, ADHS oder geistige Behinderungen. Das bestätigt eine aktuelle Übersichtsarbeit.

Keystone-SDA

17.01.2026, 01:26

Grundlage sei die Analyse von 43 grossen, qualitativ hochwertigen Studien, berichtet das Team im Fachjournal «The Lancet Obstetrics, Gynecology, & Women’s Health». Einbezogen wurden Geschwistervergleiche – also Daten von Menschen, bei denen sich die genetischen Grundlagen und Umweltfaktoren stark ähneln, die die neurologische Entwicklung beeinflussen.

«Zusammen mit grossangelegten, geschwisterkontrollierten Studien aus Schweden und Japan, die 2024 und 2025 veröffentlicht wurden, belegen unsere Ergebnisse die Sicherheit von Paracetamol bei sachgemässer Anwendung in der Schwangerschaft», lautet die Schlussfolgerung der Experten.

US-Präsident Donald Trump hatte schwangere Frauen im September vor der Einnahme von Paracetamol gewarnt. Forschende widersprachen ihm direkt vehement.

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

