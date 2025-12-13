  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Flughäfen als Feinstaubquelle Studie zeigt Risiko für Passagiere und Flughafenanwohner

Gabriela Beck

13.12.2025

Beim Ein- und Aussteigen sind Flugpassagiere einem erhöhten Feinstaubrisiko ausgesetzt. 
Beim Ein- und Aussteigen sind Flugpassagiere einem erhöhten Feinstaubrisiko ausgesetzt. 
Symbolbild: IMAGO/Rupert Oberhäuser

Der Flugbetrieb könnte ein unterschätztes Risiko für die Gesundheit darstellen. Eine neue Studie zeigt, dass Feinstaub in der Kabinenluft vor allem beim Einsteigen und bei der Landung hohe Konzentrationen erreicht. Auch Anwohnende in Flughafennähe sind betroffen.

Redaktion blue News

13.12.2025, 16:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Französische Forschende messen in einer Studie ultrafeine Partikel in der Atemluft von Flugreisenden. Ergebnis: Vor allem beim Einsteigen und Landen sind die Werte hoch.
  • Auch in der Nähe von Flughäfen ist die Feinstaubbelastung gross. Anwohnende in bis zu fünf Kilometern Entfernung sind betroffen.
  • Ultrafeine Partikel gelten als gesundheitsschädlich, mit Risiken für Lunge, Herz und die Entwicklung von Föten.
Mehr anzeigen

Eine neue Studie hat gezeigt, dass die Konzentrationen ultrafeiner Partikel in der Atemluft von Flugreisenden signifikant variieren – vor allem beim Einsteigen und Landen.

Forschende der Université Paris Cité entwickelten dafür spezielle Messgeräte, die auf Flügen vom Flughafen Paris Charles de Gaulle zu europäischen Zielen auf leeren Sitzen in den vorderen Reihen oder in der Bordküche angebracht wurden, schreibt der Guardian.

Neue Studie zeigt. So gefährlich ist das Reisen per Flugzeug wirklich

Neue Studie zeigtSo gefährlich ist das Reisen per Flugzeug wirklich

Ultrafeine Partikel sind mit blossem Auge nicht sichtbar und werden von vielen herkömmlichen Messmethoden nicht erfasst, weshalb sie auch nicht unter die Emissionsgesetze fallen.

Einstieg problematisch

Laut der WHO sind diese Partikel gesundheitsschädlich. Studien haben sie mit Lungenentzündungen, Bluthochdruck, Herzkrankheiten und sogar Risiken für das Wachstum von Föten in Verbindung gebracht.

Eine grosse Studie in den Niederlanden ergab zudem einen Zusammenhang zwischen der langfristigen Exposition gegenüber ultrafeinen Partikeln und vorzeitigen Todesfällen, darunter auch Lungenkrebs.

Flugzeuge crashen auf Autobahn – Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto

Flugzeuge crashen auf Autobahn – Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto

Ein irren Tag in Florida: Erst gibt es Verletzte nach der Notlandung eines Kleinflugzeugs auf einer Strasse. Stunden später zeigen spektakuläre Dashcam-Aufnahmen, wie ein Flieger auf einer Autobahn in ein Fahrzeug kracht.

10.12.2025

Die gute Nachricht für Flugreisende: Auf Reiseflughöhe sind die Partikelkonzentrationen in der Kabine gering, da sich die Flugzeuge in relativ sauberer Luft befinden. Problematisch wird es jedoch beim Einsteigen und auf dem Rollweg des Flugzeugs.

Hier stiegen die Feinstaubwerte auf mehr als das Doppelte der von der WHO als hoch festgelegten Werte. Die verschmutzte Luft wurde nach dem Start allmählich aus der Kabine entfernt, stieg aber im Landeanflug wieder an.

Millionen Anwohnende sind betroffen

Betroffen sind jedoch nicht nur Flugreisende, sondern auch die Menschen, die auf Flughäfen arbeiten. Eine separate Untersuchung verschiedener Gesundheitsstudien zeigte, dass es an umfassender Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die mehr als zwei Millionen Zivilisten und Militärangehörigen fehlt, die weltweit an Flughäfen arbeiten.

In Flughafennähe gelangten die Feinstaubpartikel darüber hinaus auch in die angrenzenden Gemeinden. Am Flughafen Charles de Gaulle entspricht die Belastung in einem Kilometer Entfernung etwa der Luftqualität nahe einer stark befahrenen Strasse in Paris.

Neue Studie. Feinstaub senkt männliche Fruchtbarkeit, Lärm die weibliche

Neue StudieFeinstaub senkt männliche Fruchtbarkeit, Lärm die weibliche

Auch am Flughafen London Gatwick sind die Feinstaubwerte in 500 Metern Entfernung des den Flughafen umfassenden Zaunes höher als auf den verkehrsreichsten Strassen im Zentrum von London.

Feinstaubpartikel vom Flughafen Charles de Gaulle waren noch in über fünf Kilometern Entfernung nachweisbar. In London konnten ultrafeine Partikel aus Heathrow in ganz West- und Zentral-London nachgewiesen werden. Das bedeutet, dass sie Millionen von Menschen einatmen.

Indien: Mit Kanonen auf den Smog schiessen

Indien: Mit Kanonen auf den Smog schiessen

Die Behörden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi setzen sogenannte Anti-Smog-Kanonen gegen die Luftverschmutzung ein.

14.11.2023

Mehr zum Thema

Umwelt. Gewisse Schadstoffe bilden sich erst in der Luft

UmweltGewisse Schadstoffe bilden sich erst in der Luft

Umweltverschmutzung. Forschende ermittelten bedeutendste Quellen von Feinstaub in Europa

UmweltverschmutzungForschende ermittelten bedeutendste Quellen von Feinstaub in Europa

Experte ordnet Unglück ein. Soll ich jetzt überhaupt noch in ein Flugzeug steigen?

Experte ordnet Unglück einSoll ich jetzt überhaupt noch in ein Flugzeug steigen?

Meistgelesen

Die Stimmen der Schweizer Riesen-Helden: «Für das Team ist das unglaublich»
Tschechien gibt kein Geld für Ukraine-Finanzierung +++ Erweiterungskommissarin wirbt für EU-Beitritt der Ukraine
Diaby bringt Winti kurz vor der Pause in Führung
US-Schauspieler Peter Greene ist gestorben
20-Jähriger fällt mit Messer über Mutter und vier Kinder her