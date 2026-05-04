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«Stunde der Gartenvögel» Birdlife Schweiz lädt zum Vogelzählen ein

SDA

4.5.2026 - 08:55

Im Rahmen der «Stunde der Gartenvögel» lädt Birdlife Schweiz erneut zum Vogelzählen ein. (Symbolbild)
Im Rahmen der «Stunde der Gartenvögel» lädt Birdlife Schweiz erneut zum Vogelzählen ein. (Symbolbild)
Keystone

Wer zwitschert im Garten, auf dem Balkon oder im Park? Genau das will BirdLife Schweiz wieder wissen. Mit der «Stunde der Gartenvögel» ruft die Organisation zur landesweiten Vogelzählung auf.

Keystone-SDA

04.05.2026, 08:55

04.05.2026, 09:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • BirdLife Schweiz ruft die Bevölkerung zur Teilnahme an der «Stunde der Gartenvögel» auf.
  • Ziel der Aktion ist es, Daten zur Vogelwelt im Siedlungsraum zu sammeln und Entwicklungen zu beobachten.
  • Die gesammelten Beobachtungen leisten einen Beitrag zum Schutz der Biodiversität in der Schweiz.
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Birdlife Schweiz startet am Donnerstag die diesjährige «Stunde der Gartenvögel». Bis zum 10. Mai lädt die Organisation die Bevölkerung dazu ein, im Garten, auf dem Balkon oder in einem Park Vögel zu zählen.

Die seit 2014 jährlich durchgeführte Aktion zielt darauf ab, ein genaues Bild der Vogelwelt im Siedlungsraum zu erhalten und langfristige Entwicklungen zu erkennen, wie Birdlife am Montag mitteilte.

Auf seiner Webseite bietet der Verband verschiedene Hilfsmittel an, die bei der Bestimmung der häufigsten Arten unterstützen sollen. Die Beobachtungen können anschliessend online gemeldet werden.

In den letzten Jahren haben laut Birdlife jedes Mal tausende Menschen an der Aktion teilgenommen. Die gesammelten Daten seien ein wichtiger Baustein für den Schutz der Biodiversität. Mit der Aktion wolle die Organisation auch die Bevölkerung für die Förderung der Natur sensibilisieren und die Freude an naturnahen Gärten wecken.

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