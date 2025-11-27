  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gesundheit Tattoos beeinflussen das Abwehrsystem von Mäusen

SDA

27.11.2025 - 09:01

Wie eine Mäuse-Studie von Schweizer Forschenden zeigt, verändert Tattoo-Tinte, wie der Körper auf Impfungen reagiert. (Archivbild)
Wie eine Mäuse-Studie von Schweizer Forschenden zeigt, verändert Tattoo-Tinte, wie der Körper auf Impfungen reagiert. (Archivbild)
Keystone

Tätowierungen beeinflussen das Immunsystem. Wie eine Mäuse-Studie von Schweizer Forschenden zeigt, verändert Tattoo-Tinte, wie der Körper auf Impfungen reagiert.

Keystone-SDA

27.11.2025, 09:01

Für die Studie verpasste das Forschungsteam um Santiago Gonzalez von der Università della Svizzera italiana (USI) rund 40 Mäusen Fuss-Tattoos in schwarzer, roter oder grüner Farbe.

Daraufhin beobachteten sie mit speziellen Mikroskopen, wie sich die Tattoo-Tinte in den Mäusen ausbreitete. Die Resultate veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift «Pnas».

Dabei zeigten sie, dass die Tinte nach dem Tätowieren rasch über Lymphbahnen der Mäuse transportiert wird und sich innerhalb weniger Stunden in grossen Mengen in Lymphknoten ansammelt.

Dort wird sie von Bestandteilen des Immunsystems, den sogenannten Makrophagen, aufgenommen. Diese Aufnahme löst eine Entzündungsreaktion in zwei Phasen aus, wie die USI in einer Mitteilung zur Studie erklärte: eine akute Phase, die etwa zwei Tage nach dem Tätowieren anhält, gefolgt von einer chronischen Phase, die über Jahre bestehen kann.

Abbauen können die Makrophagen die Tinte laut Studie nicht. Die Tinte bleibt in den Lymphknoten eingeschlossen, was zu einem kontinuierlichen Kreislauf aus Aufnahme und Zelltod führt und allmählich die Abwehrfähigkeit des Immunsystems beeinträchtigt.

Weniger Antikörper nach Impfung

Damit verändert Tattoo-Tinte auch, wie der Körper auf Impfungen reagiert, wie die Forschenden weiter zeigten. In den Experimenten zeigte sich bei tätowierten Mäusen, die mit einem mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff geimpft wurden, eine verringerte Antikörperreaktion. Das deutet den Forschenden zufolge darauf hin, dass die Tätowierung die Fähigkeit des Immunsystems, auf den Impfstoff zu reagieren, negativ beeinflusst.

Dieser Effekt sei wahrscheinlich auf die reduzierte Funktion der Immunzellen zurückzuführen, die über längere Zeit mit der Tattoo-Tinte in Kontakt bleiben, erklärte die USI in der Mitteilung. Ebenso zeigten menschliche Immunzellen, die zuvor der Tinte ausgesetzt waren, eine schwächere Immunreaktion nach der Impfung.

Die Forscher betonen in der Studie, dass die Ergebnisse nicht nur für Mäuse, sondern auch für Menschen relevant sein könnten. Sie warnen jedoch davor, dass die Auswirkungen von Tattoos auf das Immunsystem noch nicht vollständig verstanden sind und dass weitere Forschung notwendig ist, um langfristige Effekte und mögliche Risiken zu klären.

Meistgelesen

Schweizer Senioren geht es finanziell sehr gut, doch eine Sorge teilen viele
Saisonende für Lara Gut-Behrami – aber fährt sie doch noch weiter?
Jetzt will Trump auch noch dieses Wahrzeichen in Washington umbauen +++ Vance: Abschiebungen «verdoppeln»

Videos aus dem Ressort

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Ein Ring in Regenbogenfarben um sie Sonne: Das ist ein Sonnenhalo. Dieses Phänomen ist selten und wirkt sehr magisch. Wie ein Halo am Himmel entstehen kann und wo er vorkommt, erfährst du im Video.

04.07.2025

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Eine neue Studie zeigt, dass sich jede dritte Frau in Europa in Badekleid unwohl fühlt. Das Tragen des Bikinis galt seit 1946 als Skandal. Doch die Schweizerin Ursula Andress änderte das. Kennst du die Bikini-Geschichte?

27.06.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Spektakulärer Fossilienfund. Hatte Frühmensch Lucy doch einen Nachbarn?

Spektakulärer FossilienfundHatte Frühmensch Lucy doch einen Nachbarn?

Computer. HP will mit Hilfe von KI bis zu 6000 Jobs einsparen

ComputerHP will mit Hilfe von KI bis zu 6000 Jobs einsparen

Umwelt. Erstmals Steinkorallen auf Manganknollen entdeckt

UmweltErstmals Steinkorallen auf Manganknollen entdeckt