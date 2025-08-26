RaumfahrtTestflug von Rakete Starship wetterbedingt erneut verschoben
SDA
26.8.2025 - 02:25
Der geplante zehnte Testflug des grössten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte Starship ist erneut kurz vor dem Start verschoben worden. Das Wetter habe einen Test der unbemannten Rakete verhindert, teilte SpaceX kurz vor dem geplanten Start mit.
Keystone-SDA
26.08.2025, 02:25
SDA
Das zuständige Team prüfe die bestmögliche nächste Startmöglichkeit, hiess es von SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, weiter.
Der Testflug war eigentlich bereits für den Sonntag (Ortszeit) geplant gewesen, war dann aber um einen Tag verschoben worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Das Starship soll vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen.
Das Starship soll eines Tages zum Mars
Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.
Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronautinnen und Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.
Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus
Am Donnerstag, etwa 2000 Jahre später, wurden in der ägyptischen Stadt Alexandria Unterwasserruinen der versunkenen Stadt Canopus geborgen. Im Video erfährst du, wieso die Stadt versank.
22.08.2025
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.
18.08.2025
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand
Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.
15.08.2025
Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand