  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Raumfahrt Testflug von Rakete Starship wetterbedingt erneut verschoben

SDA

26.8.2025 - 02:25

Die Riesen-Rakete Starship bleibt vorläufig am Boden.
Die Riesen-Rakete Starship bleibt vorläufig am Boden.
Keystone

Der geplante zehnte Testflug des grössten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte Starship ist erneut kurz vor dem Start verschoben worden. Das Wetter habe einen Test der unbemannten Rakete verhindert, teilte SpaceX kurz vor dem geplanten Start mit.

Keystone-SDA

26.08.2025, 02:25

Das zuständige Team prüfe die bestmögliche nächste Startmöglichkeit, hiess es von SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, weiter.

Der Testflug war eigentlich bereits für den Sonntag (Ortszeit) geplant gewesen, war dann aber um einen Tag verschoben worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Das Starship soll vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen.

Das Starship soll eines Tages zum Mars

Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronautinnen und Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Meistgelesen

Trump bestätigt erneutes Gespräch mit Putin +++ Schweizer Soldaten sollen in die Ukraine
Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum
Trump: Vielleicht «mögen» US-Bürger «einen Diktator»

Videos aus dem Ressort

Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus

Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus

Am Donnerstag, etwa 2000 Jahre später, wurden in der ägyptischen Stadt Alexandria Unterwasserruinen der versunkenen Stadt Canopus geborgen. Im Video erfährst du, wieso die Stadt versank.

22.08.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.

15.08.2025

Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus

Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Neues Verfahren entwickelt. Schweizer Forschern gelingt Durchbruch im Kampf gegen Darmkrebs

Neues Verfahren entwickeltSchweizer Forschern gelingt Durchbruch im Kampf gegen Darmkrebs

Nachlass regeln. Diese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen

Nachlass regelnDiese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen

Todesfall. Holocaust-Überlebender Shlomo Graber ist mit 99 Jahren verstorben

TodesfallHolocaust-Überlebender Shlomo Graber ist mit 99 Jahren verstorben