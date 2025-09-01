  1. Privatkunden
8 Stolperfallen kosten dich Geld Teure Fehler mit der Kreditkarte – so tappst du nicht hinein

Sven Ziegler

1.9.2025

Sven Ziegler

1.9.2025

Kreditkarten machen das Bezahlen im Urlaub oder im Ausland einfach. 
Andrea Warnecke/dpa-tmn

Kontaktlos bezahlen, Punkte sammeln, weltweit einkaufen – die Kreditkarte ist aus dem Alltag kaum wegzudenken. Doch wer sie falsch nutzt, zahlt schnell drauf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bargeldbezüge und Fremdwährungszahlungen mit der Kreditkarte verursachen besonders hohe Kosten.
  • Wer das falsche Kartenmodell wählt oder Angebote nicht vergleicht, zahlt unnötig hohe Gebühren.
  • Teilzahlungen und verspätete Rückzahlungen können zur Schuldenfalle werden.
Kontaktlos bezahlen, Punkte sammeln und weltweit einkaufen – die Kreditkarte ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch wer sie unüberlegt einsetzt, verschenkt Geld.

blue News zeigt, wo hohe Gebühren lauern, wie man ihnen entgeht und welche Alternativen es gibt.

Bargeld mit der Kreditkarte beziehen

Gemäss Moneyland ist der Bargeldbezug mit der Kreditkarte einer der grössten Kostentreiber. Während Bargeldabhebungen mit der Debitkarte oft günstig oder kostenlos sind, verlangen Kreditkartenunternehmen hohe Gebühren – mindestens zehn Franken pro Bezug in der Schweiz und noch höhere Pauschalen im Ausland. Dazu kommen Zinssätze, die ab dem Zeitpunkt der Auszahlung fällig werden.

Wer Bargeld braucht, sollte daher eine Debitkarte oder die Karte seiner Hausbank nutzen. Viele Banken bieten kostenlose Bankomatbezüge im Inland an, einige auch im Ausland. Für Notfälle empfiehlt sich eine kleinere Reserve im Portemonnaie. Für grosse Bargeldbeträge sind Überweisungen günstiger als Kreditkartenauszahlungen.  

In Schweizer Franken bezahlen

Viele Geschäfte im Ausland bieten an, den Rechnungsbetrag direkt in Schweizer Franken abzurechnen. Das ist ein teures «Dynamisches Währungsumrechnungsangebot» – es fallen Zuschläge von mehr als drei Prozent plus die üblichen Fremdwährungsgebühren an. Wer die Zahlung stattdessen in der lokalen Währung autorisiert, profitiert vom deutlich günstigeren Devisenkurs der Kreditkartenanbieter.

Das kann nach hinten losgehen. 8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten

Behalte im Auge, dass auch Online‑Händler mit Sitz im Ausland – etwa Tierfuttershops – solche Aufschläge erheben können. «Kassensturz» von SRF weist darauf hin, dass auf Zahlungen bei scheinbar schweizerischen Webshops bis zu 2,5 Prozent Auslandzuschlag erhoben werden, wenn der Betreiber im Ausland sitzt. Prüfe vor dem Kauf, wo der Anbieter registriert ist, und zahle nach Möglichkeit per Rechnung oder Twint.

Das falsche Kartenmodell wählen

Nicht jede Kreditkarte passt zu jedem Nutzer. So können Premium‑Karten mit Zusatzleistungen zwar attraktive Versicherungsleistungen und Bonusprogramme bieten, aber auch hohe Jahresgebühren. Viele Konsumenten wählen die Karte nach Image oder Werbung statt nach ihrem Nutzungsverhalten.

Bevor du dich für Gold‑ oder Platinum‑Karten entscheidest, prüfe die beinhalteten Leistungen und ob du sie wirklich benötigst. Prepaid‑Karten eignen sich für Jugendliche oder Personen mit beschränktem Budget, haben aber oft höhere Gebühren pro Transaktion. Standardkarten ohne Zusatzleistungen sind meist günstiger und genügen für den Alltag. Vergleiche die Konditionen und entscheide dich für das Modell, das deinem Bedarf entspricht.

Keine Vergleiche anstellen

Die Konditionen der zahlreichen Kreditkarten in der Schweiz unterscheiden sich massiv. Viele Nutzer vergleichen die Angebote nicht und bezahlen dadurch höhere Jahresgebühren, höhere Auslandzuschläge und schlechtere Wechselkurse. 

Unabhängige Vergleichsportale zeigen transparent, welche Karte zu deinem Konsumverhalten passt. Achte dabei nicht nur auf die Jahresgebühr, sondern auch auf Bargeldbezugsgebühren, Fremdwährungszuschläge und allfällige Versicherungen. Ein genauer Blick lohnt sich, denn auf lange Sicht können mehrere hundert Franken eingespart werden.

Versteckte Kosten ignorieren

Kreditkartenanbieter offerieren oft die Möglichkeit, den Rechnungsbetrag in Raten zu zahlen. Dieses «Revolving Credit» wird für viele zur Schuldenfalle, denn die Zinssätze liegen bei Schweizer Kreditkarten bis zu 13 Prozent. Das ist deutlich höher als bei klassischen Konsumkrediten. Wer die Teilzahlungsoption wählt und nur die Mindestzahlung leistet, zahlt lange und teuer.

Besser ist es, den fälligen Betrag vollständig und fristgerecht zu begleichen. Falls du eine grössere Ausgabe finanzieren musst, lohnt es sich, auf Sparreserven zurückzugreifen. So vermeidest du die hohen Zinsen des Revolving Credit.

Rechnungen zu spät bezahlen

Verspätete Rückzahlungen führen zu Mahngebühren und verursachen Verzugszinsen. Zudem können sie die Bonität belasten, was sich später bei Kreditanfragen rächt. Die meisten Kreditkartenanbieter bieten die Möglichkeit, die monatlichen Rechnungen per Lastschrift oder eBill automatisch abbuchen zu lassen.

Richte eine automatische Zahlung ein, um Fristen einzuhalten. Überprüfe regelmässig die Abrechnung, um unberechtigte Belastungen zu erkennen. Wer häufig verreist, kann eine E‑Mail‑Benachrichtigung aktivieren, die bei hohen Transaktionen warnt.

Bonuspunkte verfallen lassen

Viele Karten bieten Bonusprogramme. Miles & More, Cashback oder Superpunkte – wer die gesammelten Punkte nicht einlöst, verschenkt Geld. Zahlreiche Kundinnen und Kunden unterschätzen den Nutzen ihrer Bonusprogramme oder vergessen, die Punkte rechtzeitig einzulösen.

Vorzeitig in Rente. Diese 7 Fehler ruinieren deine Frühpensionierung

Informiere dich über die Bedingungen und löse Prämien vor Ablauf ein. Manche Programme erlauben eine direkte Verbuchung als Cashback auf der Rechnung. Andere bieten Gutscheine oder Meilen für Flüge. Berücksichtige die Bonusmechanismen beim Karteneinsatz: Eine Karte mit höherem Cashback kann sich schnell rentieren, wenn du sie konsequent nutzt.

Auslandzuschlag ignorieren

Ein «Espresso»-Beitrag von SRF zeigt, dass selbst Käufe bei schweizerischen Onlineshops einen Auslandzuschlag auslösen können, wenn der Händler seinen Sitz im Ausland hat. Bei einigen Karten beträgt dieser Zuschlag zwischen 1,2 und 2,5 Prozent. Während einige Debitkarten fixe Beträge pro Transaktion belasten, fallen bei Kreditkarten prozentuale Zuschläge an.

Um diese Gebühren zu vermeiden, lohnt es sich, mit Twint oder auf Rechnung zu bezahlen, sofern der Shop dies anbietet. Prüfe bei internationalen Plattformen wie Amazon, ob eine Bezahlung in der lokalen Währung günstiger ist. Informiere dich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kreditkarte über die Höhe des Auslandzuschlags – diese ist je nach Anbieter unterschiedlich.

