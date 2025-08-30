  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schifffahrt Thurgau besteht nach gescheiterter Schiffsbergung auf Aufräumaktion

SDA

30.8.2025 - 12:00

Das Dampfschiff Säntis wurde 1933 absichtlich im Bodensee versenkt. (Archivbild)
Das Dampfschiff Säntis wurde 1933 absichtlich im Bodensee versenkt. (Archivbild)
Keystone

Bei der gescheiterten Bergung des Dampfschiffes «Säntis» hat der Schiffsbergeverein Romanshorn rund zwei Dutzend Tonnen Material im Bodensee versenkt. Der Kanton Thurgau besteht nun darauf, dass zumindest ein bestimmter Teil davon aus 210 Metern Tiefe geborgen wird.

Keystone-SDA

30.08.2025, 12:00

Statt das 1933 versenkte Dampfschiff «Säntis» zurück an die Wasseroberfläche zu befördern, krachte im Mai 2024 beim Versuch der Wrack-Bergung eine rund 25 Tonnen schwere Bergeplattform auf den Seegrund. Neben der Stahlkonstruktion mit zwei Stahltanks liegen seither auch riesige Hebesäcke aus Kunststoff und ein verlorener Tauchroboter beim Wrack der «Säntis».

«Der Kanton besteht darauf, dass die Kunststoffteile sowie der verhakte Roboter entfernt werden», sagt Martin Eugster, Chef des Thurgauer Umweltamtes, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Aktuell prüfe der Schiffsbergeverein die technischen Möglichkeiten zur Erfüllung der Auflagen des Kantons, der den damaligen Bergungsversuch bewilligte. Verlangt werde vom Bergeverein auch, den Abschluss der Aufräumaktion mit Fotos oder Videos zu dokumentieren.

Gescheiterte Bergung hinterlässt Stahlschrott

Die Stahlplattform dürfe hingegen im See bleiben, so Eugster weiter. Sie habe sich mit dem Wrack verkeilt und könnte nur «unter grosser Beschädigung» der «Säntis» geborgen werden.

«Selbstverständlich wäre uns eine Entfernung des Dampfschiffs lieber gewesen als die Situation, dass jetzt Stahlschrott der gescheiterten Bergung auf dem Seegrund des Bodensees liegt», sagt Eugster. Eine akute Gefahr bestehe für den See aber nicht.

Bergeverein lässt Spezialwerkzeug entwickeln

«Wir arbeiten an der Entwicklung eines hydraulischen Schneidewerkzeugs, um einige der Stahlträger sowie dicke Stahlseile in 210 Metern Tiefe durchtrennen zu können und damit die Hebesäcke freizugeben», sagte Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergevereins Romanshorn, auf Anfrage von Keystone-SDA.

Gefertigt werde ein solches Spezialgerät in England. Die Lieferzeit würde nahezu ein Jahr betragen, so Paganini weiter. Wobei auch die Finanzierung noch nicht gesichert sei. Die gesamte Bergung des versenkten Materials werde rund 20'000 Franken kosten. Hunderte von ehrenamtlichen Stunden sind für die Aufräumaktion bereits geleistet worden.

1933 absichtlich versenkt

Die «Säntis» wurde im Mai 1933 absichtlich versenkt. Sie liegt in der Seemitte zwischen Romanshorn und Langenargen D. Eine Verschrottung wurde damals als zu teuer verworfen. Das 49 Meter lange Schiff war seit 1892 auf dem Bodensee unterwegs und konnte 400 Passagiere befördern.

Die ehemalige Besitzerin des Dampfschiffes, die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG, hatte das Wrack dem Schiffsbergeverein für einen symbolischen Franken verkauft.

Meistgelesen

Wicki königlich ++ Giger und Staudenmann melden sich an ++ Orlik und Schlegel bärenstark
Tödlicher Unfall am ESAF: Mann wird von Zug erfasst und stirbt
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht

Videos aus dem Ressort

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Halluzinogene kennt man aus Pilzen, Kräutern oder Kakteen. Aber auch manche Fische haben es faustdick hinter den Kiemen. Sie können beim Verzehr LSD-ähnliche Trips auslösen. Das sind die Hintergründe.

29.08.2025

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

Vor 100 Jahren sank die HMS M1 vor Plymouth – einst geheim und gefährlich. Mit einer Grosskanone ausgestattet, war sie ihrer Zeit weit voraus. Die spektakulären Aufnahmen des Wracks zeigt blue News im Video.

27.08.2025

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Immer wieder kommen im indischen Bundesstaat Tamil Nadu Elefanten bei Zugkollisionen ums Leben. Jetzt soll ein KI-System die Tiere schützen. Wie die Hightech arbeitet und wie effizient sie wirkt, erfährst du im Video.

27.08.2025

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Hightech im Einsatz für die Natur – So verhindert die indische Bahn den grausamen Tod von Elefanten

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Ziemlich schockierend». Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht

«Ziemlich schockierend»Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht

Zug um Zug gegen das Vergessen. So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

Zug um Zug gegen das VergessenSo wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

Extremwetter durch Klimawandel. Superzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen

Extremwetter durch KlimawandelSuperzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen