Projekt «Icarus» erneut gestartet Beobachtung von Tieren aus dem All wieder möglich

dpa

28.11.2025 - 23:03

Martin Wikelski hat das Projekt vor Jahren initiiert. (Archvibild)
Martin Wikelski hat das Projekt vor Jahren initiiert. (Archvibild)
Felix Kästle/dpa

Das Forschungsprojekt «Icarus» nimmt nach drei Jahren Pause wieder Fahrt auf. Mit neuen Satelliten sollen Tiere weltweit fast in Echtzeit aus dem All beobachtet werden.

,

DPA, Jan-Niklas Jäger

28.11.2025, 23:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Projekt «Icarus» ist erneut ins All gestartet.
  • Es soll die Beobachtung von Tieren in Echtzeit ermöglichen – aus dem Weltall.
  • Die Signale, die der Empfänger aufnimmt, stammen aus winzigen Sendern, die auf den Tieren sitzen.
  • Ursprünglich waren an dem Projekt neben deutschen auch russische Forscher*innen beteiligt. 2022 wurde das Projekt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vorzeitig beendet.
Mehr anzeigen

Tiere aus dem All verfolgen – das soll bald wieder möglich sein: Nach dreijähriger Pause ist das Forschungsprojekt «Icarus» ins All gestartet. Eine SpaceX-Rakete brachte einen Satelliten mit einem Mini-Empfänger am Freitag in den Orbit, wie das deutsche Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz mitteilte. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen.

Der Empfänger liest aus 500 Kilometern Höhe Signale von winzigen Sendern aus, die etwa auf Zugvögeln, Fledermäusen oder Meeresschildkröten sitzen. Die Daten zeigen, wo sich die Tiere aufhalten und wohin sie sich bewegen.

Erstmals solle das System weltweit nahezu in Echtzeit funktionieren, erklärte Initiator Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.

Projekt wurde durch den Krieg in der Ukraine ausgebremst 

«Icarus» (International Cooperation for Animal Research Using Space) war 2020 auf der Raumstation ISS gestartet. Bis 2022 hatte eine Antenne am russischen Modul Daten gesammelt und an Forschungsteams übermittelt.

GPS, Ceranfeld, Akkuschrauber. Diese nützlichen Dinge verdankst du der Weltraumforschung

GPS, Ceranfeld, AkkuschrauberDiese nützlichen Dinge verdankst du der Weltraumforschung

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde die Zusammenarbeit der deutschen und russischen Raumfahrtbehörden jedoch eingestellt – seither blieben die Datenströme aus.

Die neuen Mini-Empfänger werden in Kooperation mit einer Forschungsmission der Universität der Bundeswehr München ins All befördert. Bis Mitte 2027 sollen es sechs Satelliten sein, wodurch ein Netzwerk für eine umfassende und zuverlässige Datenerfassung entstehen soll. 

«Icarus» 2.0 soll deutlich effizienter sein 

Die Geschwindigkeit, mit der auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden könne, erhöhe sich deutlich, sagte Wikelski, der auch Professor an der Universität Konstanz ist.

«Supererde» K2-18b. Forscher jubeln über klare Hinweise auf ausserirdisches Leben

«Supererde» K2-18bForscher jubeln über klare Hinweise auf ausserirdisches Leben

Mit den neuen Satelliten wird laut Max-Planck-Institut zudem ein Empfang aus bisher nicht abgedeckten Regionen wie Arktis und Antarktis möglich. Ausserdem seien die neuen Empfänger leistungsfähiger als die auf der ISS. Nach einer dreimonatigen Testphase soll die Tierbeobachtung wieder starten.

