Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee

Hoch oben in den Anden, zwischen Bolivien und Peru, ringen die Menschen am Titicacasee um ihre Existenz. Der «See der Anden» schrumpft – und mit ihm schwinden Wasser, Nahrung und Hoffnung. Warum er austrocknet und ob es noch eine Rettung gibt, zeigt unser Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Titicacasee fehlen inzwischen rund 17 Billionen Liter Wasser – so extrem ist der Pegel in der Geschichte des Sees noch nie gesunken.

Dürre, extreme Hitze und zunehmende Verschmutzung verändern das Leben am «See der Anden» grundlegend – und bedrohen jahrhundertealte Traditionen.

Noch ist es nicht zu spät: Es gibt Massnahmen, die den grössten See Südamerikas retten könnten – wenn jetzt gehandelt wird. Mehr anzeigen

Hoch oben auf 3800 Metern, zwischen Bolivien und Peru, liegt der Titicacasee – das höchstgelegene schiffbare Gewässer der Welt und Trinkwasserquelle für über zwei Millionen Menschen. Doch der «See der Anden» schrumpft rasant.

Ein Ökosystem kämpft ums Überleben

Ausbleibender Regen, steigende Temperaturen und zunehmende Verschmutzung setzen dem sensiblen Ökosystem zu. Für die Menschen, die hier seit Generationen vom Wasser leben, geht es längst um mehr als nur die Landschaft: Es ist ein Kampf ums Überleben.

Unser Video-Explainer zeigt, wie dramatisch sich die Lage am Titicacasee zugespitzt hat – und warum die Zeit für Gegenmassnahmen knapp wird.

Anhand von Stimmen aus der Region, Bildern und klaren Fakten wird deutlich, welche globalen und lokalen Faktoren das Wasser schwinden lassen – und welche Lösungen noch Hoffnung geben könnten.

Mehr Videos aus dem Ressort