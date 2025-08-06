ZölleTrump will Halbleiterimporte mit 100 Prozent Zoll belegen
SDA
7.8.2025 - 00:06
US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Chip-Importe in Aussicht gestellt. Unternehmen könnten diese umgehen, indem sie sich für Investments in den Vereinigten Staaten entscheiden oder bereits angefangen haben mit dem Bau.
Keystone-SDA
07.08.2025, 00:06
SDA
Trump zeigte sich bei einer Pressekonferenz mit Apple-Chef Tim Cook davon überzeugt, dass die Chip-Unternehmen dadurch die Produktion in den USA ausbauen.
Wenn ein solcher Schritt ohne Ausnahmen für grosse Anbieter umgesetzt wird, dürfte das quer durch die Bank die Preise für Elektronik in den USA erhöhen – denn die weitaus meisten Chips werden in Asien produziert. Vor allem die High-Tech-Chipsysteme für das iPhone und andere Smartphones kommen fast ausschliesslich aus Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC.
Zolldrohung statt Subventionen
In den USA und Europa versucht man schon seit Jahren, mehr Chip-Produktion wieder in den Westen zu holen. Der vorherige US-Präsident Joe Biden setzte dafür auf milliardenschwere Subventionen.
Trump bezeichnete das als Geldverschwendung und kündigte schon vor längerer Zeit an, die Chipfertiger mit Zöllen in die USA bringen zu wollen. Der Bau einer Chipfabrik verschlingt Milliarden Dollar und dauert Jahre.
Wenige Minuten zuvor hatte Apple bekanntgegeben, weitere 100 Milliarden Dollar in den USA investieren zu wollen. Der iPhone-Konzern hatte im Februar bereits US-Investitionen von 500 Milliarden Dollar angekündigt.
Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr
Das Great Barrier Reef verliert seine Farben – und sein Leben. Eine beispiellose Hitzewelle hat 2024 weltweit Korallenriffe geschädigt. Auch Australiens Naturwunder trifft es so hart wie nie zuvor.
06.08.2025
Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle
Hagelkörner, die Autoscheiben zum Zerbersten bringen, weil sie so gross sind? Solche Szenen ereigneten sich kürzlich im US-Bundesstaat in Nebraska. Im Video siehst du, wie krass es hagelte.
25.07.2025
Über 5200 Tonnen heben: Hier siehst du Big Carl, den grössten Kran der Welt, im Einsatz
In Somerset entsteht derzeit das grösste Atomkraftwerk Grossbritanniens und dazu kommt Big Carl, der leistungsstärkste Kran der Welt zum Einsatz. Im Video erfährst du, und siehst du, was er alles kann.
18.07.2025
Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr
Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle
Über 5200 Tonnen heben: Hier siehst du Big Carl, den grössten Kran der Welt, im Einsatz