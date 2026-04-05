Die Stiftskirche von Neuenburg feiert das 750-jährige Jubiläum ihrer Weihe. (Archivbild) Keystone

In diesem Jahr ist der Ostergottesdienst aus der Stiftskirche in Neuenburg ab 10 Uhr live via mehrere europäische Fernsehsender übertragen worden. Das Gotteshaus feiert dieses Jahr das 750-jährige Jubiläum seiner Weihe.

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Im Mittelpunkt dieses Ostergottesdienstes stand der Glaube als Ort der Kraft angesichts der Last der Welt und des Leidens. Er wurde von Stücken aus Händels «Messias» begleitet, wie auf der Website der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Neuenburg zu lesen war. Den Gottesdienst leiteten der örtliche Pfarrer Florian Schubert, begleitet von Rita Famos, Präsidentin der Evangelischen Kirchen der Schweiz (EKS), und der Diakonin Ruth Letare.

Die Stiftskirche feiert in diesem Jahr den 750. Jahrestag ihrer Weihe durch den Bischof von Lausanne, Guillaume de Champvent, am 8. November 1276. Die Übertragung des Ostergottesdienstes im Eurovision-Fernsehen markierte den Beginn der Feierlichkeiten.

Der Bau der Stiftskirche begann um 1190 und wurde um 1220 abgeschlossen, wobei zwei Stilrichtungen nebeneinander bestehen: Ein Teil des Gebäudes ist im romanischen Stil gehalten, der andere im gotischen. Der Nordturm des Gebäudes wurde erst 1870 errichtet. Die Stiftskirche wurde als Gotteshaus genutzt, sobald sie ein Dach hatte, erklärte Jacques Bujard, ehemaliger kantonaler Konservator, dem Newsportal Arcinfo.

18 Jahre restauriert

Das bedeutendste Bauwerk der mittelalterlichen Sakralarchitektur in der Westschweiz war bereits 2022 Schauplatz eines Ostergottesdienstes, der im Rahmen der Eurovision übertragen wurde. Diese Übertragung fand anlässlich des 18-jährigen Jubiläums der Renovationsarbeiten statt. Die Innen- und Aussenrenovierung hatte 26 Millionen Franken gekostet.

Archäologische Untersuchungen, die während der Arbeiten durchgeführt wurden, ermöglichten es, die Bauphasen der Stiftskirche zu präzisieren und Gräber aus der Zeit vor ihrer Errichtung freizulegen. Die Gebeine von etwa dreissig Leichen wurden entdeckt. Diese Gräber umgaben vermutlich eine erste Kultstätte, die kurz vor dem Jahr 1000 auf dem Hügel errichtet worden war.