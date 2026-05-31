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Technische Störung Twint war am Sonntagmorgen nur eingeschränkt nutzbar

Noemi Hüsser

31.5.2026

Twint kämpfte mit einer technischen Störung.
Twint kämpfte mit einer technischen Störung.
Keystone

Die Bezahlapp Twint war am Sonntagmorgen wegen technischer Probleme nur eingeschränkt verfügbar.

Noemi Hüsser

31.05.2026, 09:34

31.05.2026, 10:25

Nutzer*innen von Twint mussten am Sonntagmorgen mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund technischer Probleme waren alle Versionen der Twint-App nur eingeschränkt verfügbar. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website mit.

Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Twint soll nun wieder uneingeschränkt nutzbar sein.

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