  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auch ohne Satellitendaten Über 30 Jahre alte Klimaprognosen verblüffen

Oliver Kohlmaier

31.8.2025

Die Prognosen der Klimaforscher zu Beginn der 1990er Jahre stellen sich als erstaunlich akkurat heraus.
Die Prognosen der Klimaforscher zu Beginn der 1990er Jahre stellen sich als erstaunlich akkurat heraus.
Bild: Felipe Dana/AP/dpa (Symbolbild)

Frühe Prognosen über den globalen Anstieg des Meeresspiegels aus den 1990er Jahren erweisen sich als erstaunlich genau. Neue Satellitendaten zeigen indessen: Der Anstieg beschleunigt sich.

Redaktion blue News

31.08.2025, 21:08

31.08.2025, 22:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Frühe Prognosen über den Anstieg des Meeresspiegels haben sich nach mehr als 30 Jahren als verblüffend genau erwiesen.
  • In einer IPCC-Prognose hiess es 1996, dass der globale Meeresspiegelanstieg in den kommenden 30 Jahren rund 8 Zentimeter betragen würde – sehr nah an den tatsächlich eingetretenen 9 Zentimetern.
  • Satellitendaten zeigen nun, dass sich der Meeresspiegelanstieg in jüngerer Zeit beschleunigt hat.
  • Aktuelle Prognosen zum künftigen Anstieg des Meeresspiegels berücksichtigen die Möglichkeit eines katastrophalen Zusammenbruchs der Eisschilde vor Ende dieses Jahrhunderts, auch wenn dies unsicher und unwahrscheinlich ist.
Mehr anzeigen

Langfristige Klimaprognosen aus den frühen 1990er Jahren wurden von Lobbyisten, Erdölkonzernen und zum Teil auch von Politikern als Panikmache abgestempelt.

Die Realität zeigt nun: Die Vorhersagen über den globalen Meeresspiegelanstieg haben sich als verblüffend genau erwiesen. Dies, obwohl den Forschern damals noch nicht die heute weit fortgeschrittene Satellitenmessung zur Verfügung stand. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die nun in der Fachzeitschrift Earth's Future erschienen ist.

Auch Prognosen etwa über den CO2-Gehalt in der Atmosphäre oder über die Entwicklung der weltweiten Durchschnittstemperatur hatten sich bereits als relativ präzise herausgestellt.

Neue Forschungserkenntnisse. «Rückkopplungsschleife» verändert die Erde dramatisch – und bedroht Millionen Menschen

Neue Forschungserkenntnisse«Rückkopplungsschleife» verändert die Erde dramatisch – und bedroht Millionen Menschen

«Wir verstehen, was wirklich vor sich geht»

«Der ultimative Test für Klimaprognosen besteht darin, sie mit den tatsächlichen Entwicklungen seit ihrer Erstellung zu vergleichen, aber das erfordert Geduld. Es braucht Jahrzehnte der Beobachtung», sagt der Hauptautor Torbjörn Törnqvist, Professor für Geologie am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften an der Tulane University in New Orleans laut einer Mitteilung der Universität.

Auch der Forscher selbst zeigt sich verblüfft über die Ergebnisse: «Wir waren ziemlich erstaunt, wie gut diese frühen Prognosen waren, vor allem wenn man bedenkt, wie grob die Modelle damals im Vergleich zu den heutigen waren». Für alle, die die Rolle des Menschen beim Klimawandel in Frage stellen, ist dies einer der besten Beweise dafür, dass wir seit Jahrzehnten verstehen, was wirklich vor sich geht, und dass wir glaubwürdige Prognosen erstellen können.»

Anstieg beschleunigt sich

Eine neue Ära der Überwachung des globalen Meeresspiegelanstiegs begann Anfang der 1990er Jahre, als Satelliten gestartet wurden, um die Höhe der Meeresoberfläche zu messen. Diese Messungen zeigten später, dass der globale Meeresspiegelanstieg seitdem durchschnittlich etwa 3,2 Millimeter pro Jahr betrug. Erst in jüngerer Zeit wurde es möglich, festzustellen, dass sich der globale Meeresspiegelanstieg beschleunigt.

Als Forscher der Nasa im Oktober 2024 nachwiesen, dass sich die Geschwindigkeit in diesem 30-jährigen Zeitraum verdoppelt hat, war für das Forscher-Team der richtige Zeitpunkt gekommen, um diese Erkenntnis mit jenen Prognosen zu vergleichen, die Mitte der 1990er Jahre unabhängig von den Satellitenmessungen erstellt worden waren.

Neue ETH-Analyse. Klimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Neue ETH-AnalyseKlimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Prognose unterschätzte Rolle der schmelzenden Eisschilde

1996 veröffentlichte der Weltklimarat (IPCC) kurz nach Beginn der satellitengestützten Meeresspiegelmessungen einen Bewertungsbericht. Darin wurde prognostiziert, dass der globale Meeresspiegelanstieg in den nächsten 30 Jahren höchstwahrscheinlich fast 8 Zentimeter betragen würde, was bemerkenswert nahe an den tatsächlich eingetretenen 9 Zentimetern liegt. Allerdings unterschätzte der Bericht auch die Rolle der schmelzenden Eisschilde um mehr als 2 Zentimeter.

Zu dieser Zeit war jedoch noch wenig über die Rolle der Erwärmung der Meeresgewässer bekannt und darüber, wie diese die marinen Bereiche des antarktischen Eisschildes von unten destabilisieren könnte. Der Abfluss von Eis aus dem grönländischen Eisschild in den Ozean war ebenfalls schneller als vorhergesagt.

Die Vorhersage des Verhaltens von Eisschilden wie dem grönländischen Eisschild bereitete den Forschern Schwierigkeiten.
Die Vorhersage des Verhaltens von Eisschilden wie dem grönländischen Eisschild bereitete den Forschern Schwierigkeiten.
Bild: Keystone (Archivbild)

Die bisherigen Schwierigkeiten bei der Vorhersage des Verhaltens von Eisschilden enthalten auch eine Botschaft für die Zukunft. Aktuelle Prognosen zum künftigen Anstieg des Meeresspiegels berücksichtigen die Möglichkeit eines katastrophalen Zusammenbruchs der Eisschilde vor Ende dieses Jahrhunderts, auch wenn dies unsicher und unwahrscheinlich ist. Niedrig gelegene Küstenregionen in den Vereinigten Staaten wären besonders betroffen, wenn ein solcher Zusammenbruch in der Antarktis eintreten würde.

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Mitten in der idyllischen Bergwelt rund um die Tschiervahütte zeigt sich der Klimawandel mit voller Wucht. Hüttenwartin Caroline Zimmermann erlebt dort, wie sich die Alpen und damit auch ihr Alltag in der Hütte verändern.

22.07.2025

Mehr zum Thema

Schweizer Forscher schlagen Alarm. Gletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

Schweizer Forscher schlagen AlarmGletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

«Direkte Folge des Klimawandels». Panama evakuiert erste Insel wegen steigendem Meeresspiegel

«Direkte Folge des Klimawandels»Panama evakuiert erste Insel wegen steigendem Meeresspiegel

Klimawandel verändert Landwirtschaft. Gibt es bald Olivenhaine in der Schweiz?

Klimawandel verändert LandwirtschaftGibt es bald Olivenhaine in der Schweiz?

Meistgelesen

Nordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig
Maassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?
Grossfahndung nach «Reichsbürger» in Australien
Schwingfans sind gegen den Videobeweis: «Der VAR ist etwas für die Fussballwelt!»
Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam