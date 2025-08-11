Undatiertes Foto von Dennis Bell (links) mit seinen Kollegen und ihren Hunden. Keystone/Press Association Images/British Antarctic Survey

Besonderer Fund: Vor 66 Jahren stürzt ein britischer Meteorologe in eine Gletscherspalte in der Antarktis und stirbt. Über Jahrzehnte konnte er nicht gefunden werden. Nun gibt es Klarheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Überreste des britischen Meteorologen Dennis «Tink» Bell sind nach 66 Jahren in der Antarktis gefunden worden.

Bell stürzte 1959 in eine Gletscherspalte auf King George Island, als er mit drei Kollegen einen Gletscher besteigen und geologische Arbeiten vornehmen wollte.

Die Überreste wurden jetzt von einem Team polnischer Forscher zwischen Steinen gefunden, die durch das Schmelzen des Gletschers freigelegt wurden.

Ein DNA-Test am King's College in London habe schliesslich gezeigt, dass die gefundenen Fragmente mit Proben von Bells Bruder und seiner Schwester übereinstimmten. Mehr anzeigen

Nach 66 Jahren sind die Überreste eines britischen Meteorologen in einem schmelzenden Gletscher in der Antarktis gefunden worden.

Ein Team polnischer Forscher habe die Überreste des damals 25-jährigen Dennis «Tink» Bell im Januar zwischen Steinen, die durch das Schmelzen des Gletschers freigelegt wurden, entdeckt, teilte das Polarforschungsinstitut British Antarctic Survey (BAS) mit. Die Knochenfragmente seien daraufhin nach London gebracht worden.

Sturz in Gletscherspalte

Ein DNA-Test am King's College in London habe gezeigt, dass die gefundenen Fragmente mit Proben von Bells Bruder und seiner Schwester übereinstimmten.

Der Meteorologe stürzte den Angaben zufolge im Juli 1959 in eine Gletscherspalte auf King George Island, als er mit drei Kollegen einen Gletscher besteigen und geologische Arbeiten vornehmen wollte.

Der Bereich vor dem Ecology-Gletscher, wo die Überreste von Dennis Bell in losen Felsen gefunden wurden. Keystone/Press Association Images/Henryk Arctowski Polish Antarctic Station

«Dennis war mein Held»

Die Direktorin des Instituts, Jane Francis, sprach von einem «ergreifenden und bedeutsamen» Moment. «Dieser Fund bringt Klarheit in ein jahrzehntelanges Rätsel und erinnert uns an die menschlichen Geschichten, die in der Geschichte der Antarktisforschung verborgen sind.»

Bells älterer Bruder David, der heute in Australien lebt, zeigte sich «geschockt und erstaunt» angesichts der Entdeckung. «Dennis war der Älteste von drei Geschwistern und mein Held, weil er scheinbar alles meistern konnte.»

