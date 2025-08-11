  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Gletscherspalte gestürzt Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

dpa

11.8.2025 - 20:48

Undatiertes Foto von Dennis Bell (links) mit seinen Kollegen und ihren Hunden.
Undatiertes Foto von Dennis Bell (links) mit seinen Kollegen und ihren Hunden.
Keystone/Press Association Images/British Antarctic Survey

Besonderer Fund: Vor 66 Jahren stürzt ein britischer Meteorologe in eine Gletscherspalte in der Antarktis und stirbt. Über Jahrzehnte konnte er nicht gefunden werden. Nun gibt es Klarheit.

Redaktion blue News

11.08.2025, 20:48

11.08.2025, 20:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Überreste des britischen Meteorologen Dennis «Tink» Bell sind nach 66 Jahren in der Antarktis gefunden worden.
  • Bell stürzte 1959 in eine Gletscherspalte auf King George Island, als er mit drei Kollegen einen Gletscher besteigen und geologische Arbeiten vornehmen wollte.
  • Die Überreste wurden jetzt von einem Team polnischer Forscher zwischen Steinen gefunden, die durch das Schmelzen des Gletschers freigelegt wurden.
  • Ein DNA-Test am King's College in London habe schliesslich gezeigt, dass die gefundenen Fragmente mit Proben von Bells Bruder und seiner Schwester übereinstimmten.
Mehr anzeigen

Nach 66 Jahren sind die Überreste eines britischen Meteorologen in einem schmelzenden Gletscher in der Antarktis gefunden worden.

Ein Team polnischer Forscher habe die Überreste des damals 25-jährigen Dennis «Tink» Bell im Januar zwischen Steinen, die durch das Schmelzen des Gletschers freigelegt wurden, entdeckt, teilte das Polarforschungsinstitut British Antarctic Survey (BAS) mit. Die Knochenfragmente seien daraufhin nach London gebracht worden.

Socke mit «AC Irvine» bestickt. Löst der Sensationsfund das grösste Rätsel des Mount Everest?

Socke mit «AC Irvine» besticktLöst der Sensationsfund das grösste Rätsel des Mount Everest?

Sturz in Gletscherspalte

Ein DNA-Test am King's College in London habe gezeigt, dass die gefundenen Fragmente mit Proben von Bells Bruder und seiner Schwester übereinstimmten.

Der Meteorologe stürzte den Angaben zufolge im Juli 1959 in eine Gletscherspalte auf King George Island, als er mit drei Kollegen einen Gletscher besteigen und geologische Arbeiten vornehmen wollte. 

Der Bereich vor dem Ecology-Gletscher, wo die Überreste von Dennis Bell in losen Felsen gefunden wurden.
Der Bereich vor dem Ecology-Gletscher, wo die Überreste von Dennis Bell in losen Felsen gefunden wurden.
Keystone/Press Association Images/Henryk Arctowski Polish Antarctic Station

«Dennis war mein Held»

Die Direktorin des Instituts, Jane Francis, sprach von einem «ergreifenden und bedeutsamen» Moment. «Dieser Fund bringt Klarheit in ein jahrzehntelanges Rätsel und erinnert uns an die menschlichen Geschichten, die in der Geschichte der Antarktisforschung verborgen sind.»

Bells älterer Bruder David, der heute in Australien lebt, zeigte sich «geschockt und erstaunt» angesichts der Entdeckung. «Dennis war der Älteste von drei Geschwistern und mein Held, weil er scheinbar alles meistern konnte.»

Mit Material von dpa und afp.

Mehr zum Thema

Defizite im Seerettungssystem aufgedeckt. Wrack der «Lady Jay» nach 14 Jahren im Bodensee gefunden

Defizite im Seerettungssystem aufgedecktWrack der «Lady Jay» nach 14 Jahren im Bodensee gefunden

Gletscherleiche entdeckt. Mann seit 52 Jahren vermisst

Gletscherleiche entdecktMann seit 52 Jahren vermisst

Internet-Aufruf hat Erfolg. Vermisste Engländerin nach mehr als 50 Jahren gefunden

Internet-Aufruf hat ErfolgVermisste Engländerin nach mehr als 50 Jahren gefunden

Meistgelesen

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?