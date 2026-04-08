Mitarbeitende auf dem deutschen Forschungsschiff haben in der Antarktis eine bislang unbekannte Mini-Insel entdeckt. (Archivbild) Keystone

Ein Expeditionsteam des Alfred-Wegener-Instituts hat im antarktischen Weddellmeer zufällig eine bislang unbekannte Insel entdeckt. Das 130 Meter lange Eiland fehlt in allen Seekarten – und soll nun einen Namen bekommen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Expeditionsteam des Alfred-Wegener-Instituts hat im antarktischen Weddellmeer zufällig eine unbekannte Insel entdeckt, die in keiner Seekarte verzeichnet war.

Das 130 Meter lange und 50 Meter breite Eiland wurde erst für einen Eisberg gehalten – erst bei näherer Betrachtung erkannten die Forscher ihren Fund.

Die Insel wurde mit Drohne und Echolot vermessen und soll nun einen Namen erhalten und in internationale Seekarten aufgenommen werden. Mehr anzeigen

Ein Expeditionsteam ist im antarktischen Weddellmeer auf eine bislang unbekannte Mini-Insel gestossen. Das 130 Meter lange und 50 Meter breite Eiland ist in keiner Seekarte verzeichnet. Das soll sich nun ändern.

Die Forschenden sind in dem Gebiet seit Anfang Februar mit dem Eisbrecher «Polarstern» unterwegs, wie das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Deutschland mitteilte. Wegen rauer Wetterbedingungen mussten die Forschungsarbeiten unterbrochen werden, um im Windschatten einer Insel Schutz zu suchen.

Plötzlich sei ein «Eisberg» aufgetaucht, «der irgendwie dreckig aussah», wie AWI-Wissenschaftler Dreutter sagte. Bei näherer Betrachtung habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel gehandelt habe. Sie sei auf der Seekarte lediglich als unerforschte Gefahrenzone sowie eine Seemeile neben der tatsächlichen Position verzeichnet gewesen.

Mit einer Drohne und einem Echolot sei das Eiland systematisch vermessen und erfasst worden. Noch habe die Insel keinen Namen, das soll sich aber ändern. Dafür müsse ein vorgesehener Prozess durchlaufen werden. Auch soll die Insel in internationale Seekarten und andere wichtige Datensätze eingefügt werden.