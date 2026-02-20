Unheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Diagnose mit schweren Folgen Unheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen

Sven Ziegler

20.2.2026

ALS ist eine unheilbare Nervenkrankheit.
ALS ist eine unheilbare Nervenkrankheit.
USZ

Nach dem Tod von «Grey's Anatomy»-Star Eric Dane rückt eine Krankheit in den Fokus, die viele zwar vom Namen kennen – aber kaum verstehen: ALS. Was genau passiert im Körper und warum gilt sie bis heute als unheilbar? 

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

20.02.2026, 10:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, ist eine seltene Nervenkrankheit, bei der die Nervenzellen für die Muskelsteuerung langsam absterben.
  • Die Betroffenen verlieren schrittweise die Fähigkeit zu sprechen, zu gehen, zu schlucken und zu atmen.
  • Eine Heilung gibt es bislang nicht, Therapien können den Verlauf nur begrenzt verlangsamen.
Mehr anzeigen

Gegen 25'000 Menschen weltweit erkranken pro Jahr an ALS. Die Krankheit beginnt meist harmlos, endet aber meist tödlich. 

Was steckt dahinter? Wie bemerkt man ALS? Und ist die Krankheit heilbar?

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was bedeutet ALS?

ALS steht für «Amyotrophe Lateralsklerose» und bezeichnet eine schwere Erkrankung des Nervensystems. Betroffen sind vor allem die motorischen Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark.

Diese Nervenzellen sind dafür verantwortlich, dass Signale vom Gehirn zu den Muskeln gelangen. Wenn sie nach und nach absterben, funktioniert die Steuerung der Muskeln immer schlechter.

Für Betroffene bedeutet das: Bewegungen, die früher selbstverständlich waren – etwa Gehen, Sprechen oder Greifen – werden zunehmend schwieriger.

Filmstar hatte ALS. «Grey's Anatomy»-Star Eric Dane ist tot

Filmstar hatte ALS«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane ist tot

Die Muskeln werden schwächer, weil sie keine richtigen Signale mehr erhalten. Die Krankheit gehört zu den sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen, also Krankheiten, bei denen Nervenzellen unwiederbringlich verloren gehen.

Was passiert im Körper bei ALS?

Bei ALS werden die motorischen Nervenzellen langsam zerstört. Diese Zellen wirken wie eine Art Leitung zwischen Gehirn und Muskeln. Fällt diese Verbindung aus, können Muskeln nicht mehr richtig angesteuert werden und bauen mit der Zeit ab.

Zunächst zeigen sich oft kleine Schwächen in Händen, Armen oder Beinen. Mit fortschreitender Krankheit breiten sich die Lähmungen aus.

Bei ALS ist keine Steuerung des Muskels mehr möglich.
Bei ALS ist keine Steuerung des Muskels mehr möglich.
USZ

Später können auch wichtige Funktionen wie Schlucken, Sprechen oder Atmen betroffen sein. Besonders kritisch wird es, wenn die Atemmuskulatur geschwächt wird, da sie für die lebenswichtige Atmung zuständig ist.

Ist ALS heilbar?

Nein, eine Heilung für ALS gibt es derzeit nicht. Die medizinische Forschung arbeitet seit Jahren intensiv an neuen Therapien, doch bislang kann die Krankheit nur verlangsamt und nicht gestoppt werden.

Medikamente und unterstützende Therapien können helfen, Symptome zu lindern und den Krankheitsverlauf etwas zu bremsen. Dazu gehören beispielsweise Physiotherapie, Atemunterstützung oder spezielle Hilfsmittel für Kommunikation und Mobilität. Ziel der Behandlung ist vor allem, die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten.

Wie schnell schreitet die Krankheit voran?

Der Verlauf von ALS ist individuell sehr unterschiedlich, folgt aber meist einem fortschreitenden Muster. In vielen Fällen verschlechtert sich der Zustand über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich. Durchschnittlich leben Betroffene nach der Diagnose etwa drei bis fünf Jahre, wobei es auch Ausnahmen gibt.

Stephen Hawking. ALS: Was ist das für eine Krankheit?

Stephen HawkingALS: Was ist das für eine Krankheit?

Einige Menschen leben deutlich länger mit der Krankheit, insbesondere wenn der Verlauf langsamer ist oder moderne unterstützende Therapien früh eingesetzt werden. Trotzdem gilt ALS als schwere und lebensverkürzende Erkrankung, da sie letztlich lebenswichtige Muskelgruppen betrifft.

Welche Symptome treten am Anfang auf?

Die ersten Anzeichen sind oft unspezifisch und werden zunächst nicht immer mit einer schweren Krankheit in Verbindung gebracht. Typisch sind etwa eine unerklärliche Muskelschwäche, häufiges Stolpern, Schwierigkeiten beim Greifen oder Muskelzucken.

Manche Betroffene bemerken auch eine veränderte Sprache, etwa undeutlicheres Sprechen oder schnellere Ermüdung beim Reden. Da die Symptome schleichend beginnen, vergeht oft einige Zeit, bis eine klare Diagnose gestellt wird.

Betrifft ALS nur die Muskeln oder auch das Denken?

In erster Linie betrifft ALS die Muskelsteuerung. Das Bewusstsein, die Wahrnehmung und die geistigen Fähigkeiten bleiben bei vielen Betroffenen lange erhalten. Das bedeutet, dass sie die körperlichen Veränderungen meist sehr bewusst miterleben.

ALS kann jeden Menschen betreffen.  
ALS kann jeden Menschen betreffen.  
Bild: FUNKE Foto Services

In einem Teil der Fälle können jedoch auch kognitive Veränderungen auftreten, etwa Probleme mit Konzentration oder Verhalten. Diese stehen aber in der Regel nicht im Vordergrund der Erkrankung.

Wer bekommt ALS und wie häufig ist die Krankheit?

ALS ist eine seltene Krankheit. Sie tritt meist im mittleren bis höheren Erwachsenenalter auf, kann aber grundsätzlich jeden Menschen betreffen. Männer sind statistisch etwas häufiger betroffen als Frauen.

In den meisten Fällen lässt sich keine eindeutige Ursache feststellen. Nur ein kleiner Teil der Erkrankungen ist genetisch bedingt und tritt familiär gehäuft auf. Bei der grossen Mehrheit handelt es sich um sogenannte sporadische Fälle ohne klare Auslöser.

Wie leben Menschen mit ALS im Alltag?

Mit fortschreitender Krankheit sind viele Betroffene zunehmend auf Unterstützung angewiesen. Hilfsmittel wie Rollstühle, Sprachcomputer oder Atemgeräte können den Alltag erleichtern und ein gewisses Mass an Selbstständigkeit erhalten.

Gleichzeitig erfordert die Erkrankung oft eine intensive medizinische Betreuung und Unterstützung durch Angehörige. Trotz der schweren Diagnose engagieren sich viele Betroffene öffentlich für Aufklärung und Forschung, um das Bewusstsein für die Krankheit zu stärken und die Entwicklung neuer Therapien voranzutreiben.

Mehr Wissen

Wissenschaft. Weitere Generalprobe für bemannte Nasa-Mondmission

WissenschaftWeitere Generalprobe für bemannte Nasa-Mondmission

Tiere. Haie töten im Jahr 2025 unterdurchschnittlich viele Menschen

TiereHaie töten im Jahr 2025 unterdurchschnittlich viele Menschen

Gefahr in den Bergen. Alles, was du über Lawinen wissen musst

Gefahr in den BergenAlles, was du über Lawinen wissen musst

Meistgelesen

2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
Medaillenjägerin Eileen Gu stellt selbst NHL-Stars in den Schatten
See- und Luftdrohnen greifen Sewastopol an +++ Russische Bomber vor Alaska
Seniorin (75) zockt andere Senioren ab – ihr zweites Modell ist besonders perfide
Unheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen