  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Universität Uni Bern will 15 Millionen pro Jahr weniger ausgeben

SDA

19.9.2025 - 11:47

Die Universität Bern will zwei Prozent weniger ausgeben. (Archivbild)
Die Universität Bern will zwei Prozent weniger ausgeben. (Archivbild)
Keystone

Die Universität Bern will weniger Geld ausgeben. Sie hat eine Reduzierung des Grundmittelbudgets um zwei Prozent ab 2026 beschlossen, was Einsparungen von rund 15 Millionen Franken pro Jahr entspricht.

Keystone-SDA

19.09.2025, 11:47

Zusätzliche Massnahmen ab 2027 würden derzeit geprüft, teilte die Universität Bern am Freitag mit. Diese Massnahmen seien notwendig, um die finanzielle Stabilität der Universität zu gewährleisten und ihre langfristige Leistungsfähigkeit zu sichern.

Die Sparmassnahmen betreffen laut der Universität gleichermassen alle Fakultäten und Forschungszentren sowie den Zentralbereich mit dem Rektorat, den Vizerektoraten und der Verwaltungsdirektion.

Auswirkungen auf Personal möglich

«Wir müssen realistisch sein und alle Möglichkeiten prüfen, also auch im Bereich Personal», sagte die Rektorin Virginia Richter in einem im Unimagazin «Uniaktuell» veröffentlichten Interview zu den Sparmassnahmen. Es sei etwa möglich, dass befristete Verträge nicht verlängert oder externe Dozierende nicht wieder angestellt würden.

Auch auf die Studentinnen und Studenten könnten die Sparmassnahmen Auswirkungen haben. «Es könnte zum Beispiel sein, dass nicht-essenzielle Angebote wie Exkursionen oder Vorträge externer Expertinnen und Experten reduziert werden», so Richter. Es sei aber auf jeden Fall gewährleistet, dass alle Studierenden ihr Studium in den bereits laufenden Studiengängen abschliessen könnten.

Defizit von 55 Millionen

Die Grundmittel der Universität stammen zu rund einem Drittel aus einem jährlichen Staatsbeitrag des Trägerkantons Bern. Die restlichen zwei Drittel werden aus Beiträgen des Bundes, Beiträgen der anderen Kantone gemäss Interkantonaler Universitätsvereinbarung und aus den Studiengebühren finanziert.

Bereits seit einigen Jahren weist die Universität ein Defizit auf. Im Jahr 2025 wird nun ein Fehlbetrag von bis zu 55 Millionen Franken erwartet. Grund dafür seien die Teuerung, die Lohnmassnahmen im Kanton Bern, wachsende Studierendenzahlen und gestiegene Anforderungen an einen international kompetitiven Wissenschaftsbetrieb. Der Kanton Bern hat wegen dieses Defizits seinen Kantonsbeitrag für 2025 bereits erhöht.

Meistgelesen

SVP-Nationalrat Alfred Heer ist überraschend verstorben
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
«Kann euch nur nicht ausstehen» – Schild verweigert Zutritt

Videos aus dem Ressort

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.

18.09.2025

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: Ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken da Ausserirdische dahinter?

11.09.2025

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Gezielter Angriff aufs Tumorgewebe. Neues Basler Molekül macht Hoffnung im Kampf gegen Krebs

Gezielter Angriff aufs TumorgewebeNeues Basler Molekül macht Hoffnung im Kampf gegen Krebs

Klima. Der Wasserkreislauf ist laut der WMO aus den Fugen geraten

KlimaDer Wasserkreislauf ist laut der WMO aus den Fugen geraten

Tiere. Schimpansen fressen laut Studie täglich alkoholhaltige Früchte

TiereSchimpansen fressen laut Studie täglich alkoholhaltige Früchte