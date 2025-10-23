Die Gewerkschaft Unia feiert 2025 ihr 20-jähriges Bestehen. Im Bild Bauarbeiter an einer Demonstration im Mai. (Archivbild) Keystone

Rund 400 Unia-Delegierte aus den verschiedenen Regionen, Branchen und Interessengruppen treffen sich von heute Donnerstag bis Samstag in Brig zum 5. Kongress der Gewerkschaft. Diese feiert ihr 20-jähriges Bestehen.

Keystone-SDA SDA

Der alle vier Jahre stattfindende Kongress steht unter dem Motto «20 Jahre stark – Gemeinsam für soziale Gerechtigkeit». Anlass ist die Erinnerung an die Gründung der grössten Gewerkschaft der Schweiz.

Die Unia entstand im Oktober 2004 an einem Kongress aus der Fusion der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI), dem Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeitnehmerverband (SMUV), der Gewerkschaft Verkauf Handel Transport Lebensmittel (VHTL) und der alten Unia.

Die Unia vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft, insbesondere im Bau-, Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungssektor. Als Gewerkschaft handelt sie Gesamtarbeitsverträge aus und bietet ihren über 170'000 Mitgliedern Rechtsschutz.

Die Delegierten werden in Brig zwar eine Bilanz der vergangenen vier Jahre ziehen, aber vor allem die Strategie der Gewerkschaft für die nächsten vier Jahre und sogar die Perspektiven für 2045 diskutieren und verabschieden. Sie werden auch die Mitglieder der nationalen Geschäftsleitung, das Präsidium und das Vizepräsidium sowie die Mitglieder des Zentralvorstands wählen.

Am Donnerstag nach der Eröffnung des Kongresses werden die Teilnehmenden eine kollektive Aktion im Zentrum der Stadt Brig durchführen, heisst es im Programm auf der Unia-Website. Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard, und die SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider werden Ansprachen halten. Am Samstag schliesslich werden die Delegierten über Resolutionen und andere Positionspapiere abstimmen.