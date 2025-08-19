Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt. 18.08.2025

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

Archäologen entdeckten im Bodensee 31 bislang unbekannte Wracks, wie blue News berichtete.

Darunter unter anderem einen fast unversehrten Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert. Dies meldet das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg.

Neben dem Lastensegler fanden die Forscher Rümpfe historischer Schaufelraddampfer und diverse verstreute Fässer.

Unter der glitzernden Oberfläche des Bodensees liegt eine vergessene Welt:

Archäologen entdeckten 31 unbekannte Wracks, darunter ein fast intakter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert.

Mast, Rah und Rumpf des Segelbootes sind erhalten, die Ladung aus Steinblöcken und Brandkalk wirkt wie eingefroren in der Zeit.

Spektakulärer Fund unter Wasser

Der Lastensegler gilt als spektakulärster Fund. Doch auch die Wracks von Schaufelraddampfern und verstreute Holzfässer erzählen spannende Geschichten.

Die faszinierenden Aufnahmen der Unterwasserwelt zeigt blue News im Video.

