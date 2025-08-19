  1. Privatkunden
Sensationsfund im Bodensee Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Christian Thumshirn

19.8.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

Christian Thumshirn

19.08.2025, 19:50

19.08.2025, 19:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Archäologen entdeckten im Bodensee 31 bislang unbekannte Wracks, wie blue News berichtete.
  • Darunter unter anderem einen fast unversehrten Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert. Dies meldet das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg.
  • Neben dem Lastensegler fanden die Forscher Rümpfe historischer Schaufelraddampfer und diverse verstreute Fässer.
Mehr anzeigen

Unter der glitzernden Oberfläche des Bodensees liegt eine vergessene Welt:

Archäologen entdeckten 31 unbekannte Wracks, darunter ein fast intakter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert.

Geschichte. Forscher haben 31 Wracks im Bodensee gefunden

GeschichteForscher haben 31 Wracks im Bodensee gefunden

Mast, Rah und Rumpf des Segelbootes sind erhalten, die Ladung aus Steinblöcken und Brandkalk wirkt wie eingefroren in der Zeit.

Spektakulärer Fund unter Wasser

Der Lastensegler gilt als spektakulärster Fund. Doch auch die Wracks von Schaufelraddampfern und verstreute Holzfässer erzählen spannende Geschichten.

Die faszinierenden Aufnahmen der Unterwasserwelt zeigt blue News im Video.

