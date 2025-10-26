  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zürcher Studie stellt alte Planetentheorien infrage Uranus und Neptun sind doch keine Eisplaneten

Von Christian Thumshirn

26.10.2025

Zürcher Studie stellt alte Planetentheorien infrage – Uranus und Neptun sind doch keine Eisplaneten

Zürcher Studie stellt alte Planetentheorien infrage – Uranus und Neptun sind doch keine Eisplaneten

Vierzig Jahre nach der Voyager-2-Mission nehmen Zürcher Forschende Uranus und Neptun erneut ins Visier. Ihre Modelle stellen die Vorstellung der «Eisriesen» grundlegend infrage – mit Folgen für unser ganzes Sonnensystem.

21.10.2025

Vierzig Jahre nach der Voyager-2-Mission nehmen Zürcher Forschende Uranus und Neptun erneut ins Visier. Ihre Modelle stellen die Vorstellung der «Eisriesen» grundlegend infrage – mit Folgen für unser ganzes Sonnensystem.

Von Christian Thumshirn

26.10.2025, 19:16

26.10.2025, 19:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue Berechnungen der Uni Zürich zeigen: Uranus und Neptun sind dichter und steinreicher als gedacht.
  • Die aktuelle Studie  stellt das Bild der «Eisriesen» infrage.
  • Die Ergebnisse könnten das Verständnis der Planetenentstehung grundlegend verändern.
Mehr anzeigen

Vier Jahrzehnte nach der legendären Voyager-2-Mission – der einzigen Raumsonde, die je Uranus und Neptun aus nächster Nähe erkundet und dabei bahnbrechende Bilder und Daten über ihre Atmosphäre, Monde und Magnetfelder geliefert hat – nehmen Wissenschaftler der Universität Zürich die beiden Eisriesen erneut unter die Lupe.

Die Forschende präsentieren neue Modelle, die unser Bild der beiden äussersten Planeten unseres Sonnensystems verändern könnten. Ihre Berechnungen basieren auf alten Voyager-Daten, kombiniert mit Messwerten des Weltraumteleskops Hubble – und lassen Zweifel an der bisherigen Klassifizierung als «Eisriesen» aufkommen.

Die «Eisriesen» wackeln

Was die Zürcher Forschenden herausgefunden haben, stellt Grundannahmen der Planetenforschung infrage und wirft neue Fragen zur Entstehung des Sonnensystems auf.

Mehr dazu – und warum die scheinbar fernen Gaswelten plötzlich als Gesteinsplaneten gelten könnten – zeigt unser Videoexplainer.

Mehr Videos aus dem Ressort

So gross wie ein SUV: Nasa präsentiert neuen Mars-Multikopter

So gross wie ein SUV: Nasa präsentiert neuen Mars-Multikopter

Im Januar crashte der Erkundungs-Multikopter der Nasa beim Anflug auf die Marsoberfläche. Nun zeigt die Weltraumbehörde das Nachfolgemodell: Es könnte die Zukunft der Erforschung des Mars darstellen.

13.12.2024

Mehr zum Thema

Astronomie. Astronominnen und Astronomen finden neuen Uranus-Mond

AstronomieAstronominnen und Astronomen finden neuen Uranus-Mond

Seltenes Spektakel. Bald zeigen sich alle Planeten aufs Mal

Seltenes SpektakelBald zeigen sich alle Planeten aufs Mal

In der bewohnbaren Zone. Astronomen entdecken «Super-Erde» in unserer Nachbarschaft

In der bewohnbaren ZoneAstronomen entdecken «Super-Erde» in unserer Nachbarschaft

Meistgelesen

Sebastian Ströbel: «Abenteuer ja – aber nicht auf Kosten meiner Kinder»
Lufthansa-Flieger muss wegen Randalierer umdrehen
Der Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen
Magnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»
Das ist über die atomare Langstreckenrakete «Burewestnik» bekannt