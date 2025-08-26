Kleine Versäumnisse, grosse Folgen – diese AHV-Fallen solltest du kennen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weniger im Portemonnaie Kleine Versäumnisse, grosse Folgen – diese AHV-Fallen solltest du kennen

Sven Ziegler

26.8.2025

Die AHV darf nicht vernachlässigt werden. (Archivbild)
Die AHV darf nicht vernachlässigt werden. (Archivbild)
sda

Die AHV ist die wichtigste Säule der Altersvorsorge in der Schweiz. Doch schon kleine Nachlässigkeiten können die Rente deutlich mindern. Sechs Fehler solltest du unbedingt vermeiden.

Sven Ziegler

26.08.2025, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jede Beitragslücke reduziert die AHV-Rente um 2,3 Prozent pro Jahr
  • Besonders gefährdet sind Studierende, Einverdiener-Ehepaare, Minijobber und Auslandschweizer
  • Wer sein AHV-Konto regelmässig kontrolliert, verhindert böse Überraschungen im Alter
Mehr anzeigen

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ist das Fundament der Schweizer Altersvorsorge. Sie stellt sicher, dass das Existenzminimum im Alter abgedeckt ist. Doch diese Sicherheit ist nicht selbstverständlich: Schon kleine Lücken bei den Beitragszahlungen können sich langfristig massiv auf die Höhe der Rente auswirken.

Laut dem Vergleichsdienst comparis.ch reduziert jedes fehlende Beitragsjahr die Rente um 2,3 Prozent. Fünf fehlende Jahre summieren sich bereits auf eine Einbusse von über elf Prozent. Deshalb lohnt es sich, die eigene Situation regelmässig zu überprüfen. Ein kostenloser Kontoauszug bei der Ausgleichskasse zeigt auf, welche Jahre bereits angerechnet wurden und ob Lücken bestehen.

Beitragsjahre fehlen lassen

Das wohl grösste Risiko für die AHV-Rente sind fehlende Beitragsjahre. Wer auch nur ein Jahr nicht einzahlt, muss mit einem spürbaren Abzug rechnen. Zwei fehlende Jahre bedeuten bereits eine Kürzung von 4,6 Prozent, bei fünf Jahren sind es 11,5 Prozent. Über die gesamte Rentendauer können so schnell Zehntausende Franken verloren gehen.

Um solche Lücken zu vermeiden, raten Experten dazu, das persönliche AHV-Konto alle paar Jahre zu prüfen. Der Auszug gibt Auskunft über alle gemeldeten Einkommen seit dem 18. Geburtstag. Wer frühzeitig kontrolliert, kann Fehler oder Ausstände rechtzeitig korrigieren – und so verhindern, dass im Alter böse Überraschungen drohen.

Studium oder Lehrjahre übersehen

Gerade junge Erwachsene vergessen häufig ihre AHV-Pflichten. Ab dem 1. Januar nach dem 20. Geburtstag müssen auch Studierende und Lernende Beiträge einzahlen. Wer in dieser Zeit weniger als 5000 Franken verdient, ist verpflichtet, den Mindestbeitrag von 530 Franken pro Jahr selbst zu entrichten.

Nachlass regeln. Diese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen

Nachlass regelnDiese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen

Wer diese Pflicht nicht kennt oder ignoriert, riskiert schon zu Beginn des Erwerbslebens eine Lücke, die sich später kaum mehr schliessen lässt. Daher empfiehlt es sich, sich früh bei der zuständigen Ausgleichskasse registrieren zu lassen. So wird sichergestellt, dass Ausbildungsjahre nicht zum Stolperstein für die spätere Rente werden.

Babypause nicht absichern

Viele Menschen reduzieren ihr Arbeitspensum oder pausieren ganz, um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen. In dieser Zeit darf man die AHV-Beiträge nicht aus den Augen verlieren. Nichterwerbstätige müssen sich bei der AHV anmelden, die Höhe der Beiträge richtet sich nach Vermögen und Renteneinkommen. Zusätzlich können Erziehungs- und Betreuungsgutschriften helfen, Lücken auszugleichen.

Für Ehe- oder eingetragene Partnerinnen und Partner gilt eine besondere Regel: Zahlt der erwerbstätige Partner mindestens das Doppelte des Mindestbeitrags, ist die andere Person automatisch mitversichert. Trotzdem sollte man auch hier den Überblick behalten, um später keine bösen Überraschungen zu erleben.

Minijobs nicht melden

Viele Menschen arbeiten bei mehreren Arbeitgebern und verdienen jeweils weniger als 2500 Franken pro Jahr. In solchen Fällen ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, AHV-Beiträge abzuführen. Überschreiten die Einkünfte aus verschiedenen Jobs jedoch insgesamt 5000 Franken, muss die beitragspflichtige Person selbst aktiv werden.

Das bedeutet: Entweder den Mindestbeitrag eigenständig zahlen oder die Arbeitgeber darum bitten, freiwillig Beiträge einzuziehen. Besonders im Kulturbereich und in Privathaushalten gelten Sonderregeln: Dort sind selbst sehr kleine Einkommen beitragspflichtig. Wer diese Details nicht kennt, riskiert unnötige Lücken.

Selbstständigkeit falsch abrechnen

Wer selbstständig arbeitet, trägt die Verantwortung für seine eigenen Beiträge. Diese werden direkt an die Ausgleichskasse überwiesen und zunächst als Akontozahlungen auf Basis des geschätzten Einkommens erhoben. Viele melden sich allerdings nicht korrekt an oder zahlen zu geringe Beträge.

Achtung vor fiesen Fallen. Diese 7 Fehler lassen deine Haushalts-Rechnung explodieren

Achtung vor fiesen FallenDiese 7 Fehler lassen deine Haushalts-Rechnung explodieren

Das böse Erwachen folgt bei der definitiven Abrechnung: Nachzahlungen inklusive Zinsbelastung können schnell zur Belastung werden. Deshalb ist es entscheidend, die Einkommensentwicklung laufend anzupassen und die Akontobeiträge regelmässig zu prüfen. Nur so lassen sich unliebsame Überraschungen vermeiden.

Auslandsaufenthalt nicht absichern

Ein längerer Auslandsaufenthalt oder ein Job im Ausland muss sorgfältig geplant werden – auch in Bezug auf die AHV. In EU- und EFTA-Staaten bleibt die Versicherungspflicht in der Schweiz bestehen, sodass man weiterhin regulär einzahlt. Anders sieht es bei einer Auswanderung in Länder ohne Abkommen aus: Hier drohen sofort Lücken.

Die Lösung ist eine freiwillige Weiterversicherung. Wer sich frühzeitig bei der Ausgleichskasse informiert, kann sicherstellen, dass die Beitragsjahre trotz Auslandsaufenthalt voll angerechnet werden. Wer hingegen unvorbereitet geht, läuft Gefahr, wertvolle Jahre für die AHV-Rente zu verlieren.

So machst du’s richtig. Diese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld

So machst du’s richtigDiese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld

Das kann nach hinten losgehen. 8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten

Das kann nach hinten losgehen8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten

Höheres Rentenalter ist für den Bundesrat zurzeit keine Option

Höheres Rentenalter ist für den Bundesrat zurzeit keine Option

Der Bundesrat plant die nächste AHV-Reform ohne Erhöhung des Rentenalters. Aber er will darauf hinwirken, dass die Menschen länger erwerbstätig bleiben. Erste Stossrichtungen für eine Reform für die Jahre 2030 bis 2040 liegen vor. Mit Blick auf eine nächste AHV-Reform will der Bundesrat allerdings prüfen, unter welchen Voraussetzungen ein höheres Rentenalter in Betracht gezogen werden könnte. Ebenso will er untersuchen, ob eine vom Zivilstand unabhängige Altersvorsorge möglich wäre.

15.05.2025

Mehr Wissen und Technik

Sprachwissenschaft. Schöner und präziser: Österreicher bevorzugen eigenes Hochdeutsch

SprachwissenschaftSchöner und präziser: Österreicher bevorzugen eigenes Hochdeutsch

Raumfahrt. Testflug von Rakete Starship wetterbedingt erneut verschoben

RaumfahrtTestflug von Rakete Starship wetterbedingt erneut verschoben

Neues Verfahren entwickelt. Schweizer Forschern gelingt Durchbruch im Kampf gegen Darmkrebs

Neues Verfahren entwickeltSchweizer Forschern gelingt Durchbruch im Kampf gegen Darmkrebs

Meistgelesen

Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Kleine Versäumnisse, grosse Folgen – diese AHV-Fallen solltest du kennen
Wanderer kappt Stacheldraht auf Schwyzer Alp – für bessere Aussicht
Wie gesund ist er noch? Detail auf Trump-Foto sorgt für Spekulationen
Hier wird das abgestürzte Flugzeug aus Vierwaldstättersee geborgen