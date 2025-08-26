Kleine Versäumnisse, grosse Folgen – diese AHV-Fallen solltest du kennen

Die AHV darf nicht vernachlässigt werden. (Archivbild) sda

Die AHV ist die wichtigste Säule der Altersvorsorge in der Schweiz. Doch schon kleine Nachlässigkeiten können die Rente deutlich mindern. Sechs Fehler solltest du unbedingt vermeiden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jede Beitragslücke reduziert die AHV-Rente um 2,3 Prozent pro Jahr

Besonders gefährdet sind Studierende, Einverdiener-Ehepaare, Minijobber und Auslandschweizer

Wer sein AHV-Konto regelmässig kontrolliert, verhindert böse Überraschungen im Alter Mehr anzeigen

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ist das Fundament der Schweizer Altersvorsorge. Sie stellt sicher, dass das Existenzminimum im Alter abgedeckt ist. Doch diese Sicherheit ist nicht selbstverständlich: Schon kleine Lücken bei den Beitragszahlungen können sich langfristig massiv auf die Höhe der Rente auswirken.

Laut dem Vergleichsdienst comparis.ch reduziert jedes fehlende Beitragsjahr die Rente um 2,3 Prozent. Fünf fehlende Jahre summieren sich bereits auf eine Einbusse von über elf Prozent. Deshalb lohnt es sich, die eigene Situation regelmässig zu überprüfen. Ein kostenloser Kontoauszug bei der Ausgleichskasse zeigt auf, welche Jahre bereits angerechnet wurden und ob Lücken bestehen.

Beitragsjahre fehlen lassen

Das wohl grösste Risiko für die AHV-Rente sind fehlende Beitragsjahre. Wer auch nur ein Jahr nicht einzahlt, muss mit einem spürbaren Abzug rechnen. Zwei fehlende Jahre bedeuten bereits eine Kürzung von 4,6 Prozent, bei fünf Jahren sind es 11,5 Prozent. Über die gesamte Rentendauer können so schnell Zehntausende Franken verloren gehen.

Um solche Lücken zu vermeiden, raten Experten dazu, das persönliche AHV-Konto alle paar Jahre zu prüfen. Der Auszug gibt Auskunft über alle gemeldeten Einkommen seit dem 18. Geburtstag. Wer frühzeitig kontrolliert, kann Fehler oder Ausstände rechtzeitig korrigieren – und so verhindern, dass im Alter böse Überraschungen drohen.

Studium oder Lehrjahre übersehen

Gerade junge Erwachsene vergessen häufig ihre AHV-Pflichten. Ab dem 1. Januar nach dem 20. Geburtstag müssen auch Studierende und Lernende Beiträge einzahlen. Wer in dieser Zeit weniger als 5000 Franken verdient, ist verpflichtet, den Mindestbeitrag von 530 Franken pro Jahr selbst zu entrichten.

Wer diese Pflicht nicht kennt oder ignoriert, riskiert schon zu Beginn des Erwerbslebens eine Lücke, die sich später kaum mehr schliessen lässt. Daher empfiehlt es sich, sich früh bei der zuständigen Ausgleichskasse registrieren zu lassen. So wird sichergestellt, dass Ausbildungsjahre nicht zum Stolperstein für die spätere Rente werden.

Babypause nicht absichern

Viele Menschen reduzieren ihr Arbeitspensum oder pausieren ganz, um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen. In dieser Zeit darf man die AHV-Beiträge nicht aus den Augen verlieren. Nichterwerbstätige müssen sich bei der AHV anmelden, die Höhe der Beiträge richtet sich nach Vermögen und Renteneinkommen. Zusätzlich können Erziehungs- und Betreuungsgutschriften helfen, Lücken auszugleichen.

Für Ehe- oder eingetragene Partnerinnen und Partner gilt eine besondere Regel: Zahlt der erwerbstätige Partner mindestens das Doppelte des Mindestbeitrags, ist die andere Person automatisch mitversichert. Trotzdem sollte man auch hier den Überblick behalten, um später keine bösen Überraschungen zu erleben.

Minijobs nicht melden

Viele Menschen arbeiten bei mehreren Arbeitgebern und verdienen jeweils weniger als 2500 Franken pro Jahr. In solchen Fällen ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, AHV-Beiträge abzuführen. Überschreiten die Einkünfte aus verschiedenen Jobs jedoch insgesamt 5000 Franken, muss die beitragspflichtige Person selbst aktiv werden.

Das bedeutet: Entweder den Mindestbeitrag eigenständig zahlen oder die Arbeitgeber darum bitten, freiwillig Beiträge einzuziehen. Besonders im Kulturbereich und in Privathaushalten gelten Sonderregeln: Dort sind selbst sehr kleine Einkommen beitragspflichtig. Wer diese Details nicht kennt, riskiert unnötige Lücken.

Selbstständigkeit falsch abrechnen

Wer selbstständig arbeitet, trägt die Verantwortung für seine eigenen Beiträge. Diese werden direkt an die Ausgleichskasse überwiesen und zunächst als Akontozahlungen auf Basis des geschätzten Einkommens erhoben. Viele melden sich allerdings nicht korrekt an oder zahlen zu geringe Beträge.

Das böse Erwachen folgt bei der definitiven Abrechnung: Nachzahlungen inklusive Zinsbelastung können schnell zur Belastung werden. Deshalb ist es entscheidend, die Einkommensentwicklung laufend anzupassen und die Akontobeiträge regelmässig zu prüfen. Nur so lassen sich unliebsame Überraschungen vermeiden.

Auslandsaufenthalt nicht absichern

Ein längerer Auslandsaufenthalt oder ein Job im Ausland muss sorgfältig geplant werden – auch in Bezug auf die AHV. In EU- und EFTA-Staaten bleibt die Versicherungspflicht in der Schweiz bestehen, sodass man weiterhin regulär einzahlt. Anders sieht es bei einer Auswanderung in Länder ohne Abkommen aus: Hier drohen sofort Lücken.

Die Lösung ist eine freiwillige Weiterversicherung. Wer sich frühzeitig bei der Ausgleichskasse informiert, kann sicherstellen, dass die Beitragsjahre trotz Auslandsaufenthalt voll angerechnet werden. Wer hingegen unvorbereitet geht, läuft Gefahr, wertvolle Jahre für die AHV-Rente zu verlieren.